Защитник «Локомотива» Чорлука вошёл в итоговый список сборной Хорватии на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Хорватии по футболу представила итоговый состав команды на чемпионат мира 2018 года в России.
В заявку попал защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука. Полностью список из 23 игроков выглядит следующим образом:
— вратари: Даниэль Субашич, Ловре Калинич, Доминик Ливакович;
— защитники: Ведран Чорлука, Домагой Вида, Иван Стринич, Деян Ловрен, Шиме Врсалько, Йосип Пиварич, Тин Едвай, Дуйе Чалета-Цар;
— полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Ракитич, Милан Бадель, Марсело Брозович, Филип Брадарич;
— нападающие: Марио Манджукич, Иван Перишич, Никола Калинич, Андрей Крамарич, Марко Пьяца, Анте Ребич.
🇭🇷#Croatia final @FIFAWorldCup squad#BeProud#Family#WorldCup🌍 #Vatreni🔥 pic.twitter.com/eFnr04S0KR— HNS | CFF (@HNS_CFF) 4 июня 2018 г.
Национальная команда Хорватии на групповом этапе встретится с командами Исландии, Аргентины и Нигерии.
Ранее главный тренер сборной Египта Эктор Купер опубликовал окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.