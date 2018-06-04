Защитник «Локомотива» Чорлука вошёл в итоговый список сборной Хорватии на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Хорватии по футболу представила итоговый состав команды на чемпионат мира 2018 года в России.

В заявку попал защитник московского «Локомотива» Ведран Чорлука. Полностью список из 23 игроков выглядит следующим образом:

— вратари: Даниэль Субашич, Ловре Калинич, Доминик Ливакович;

— защитники: Ведран Чорлука, Домагой Вида, Иван Стринич, Деян Ловрен, Шиме Врсалько, Йосип Пиварич, Тин Едвай, Дуйе Чалета-Цар;

— полузащитники: Лука Модрич, Матео Ковачич, Иван Ракитич, Милан Бадель, Марсело Брозович, Филип Брадарич;

— нападающие: Марио Манджукич, Иван Перишич, Никола Калинич, Андрей Крамарич, Марко Пьяца, Анте Ребич.

Национальная команда Хорватии на групповом этапе встретится с командами Исландии, Аргентины и Нигерии.

Ранее главный тренер сборной Египта Эктор Купер опубликовал окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.