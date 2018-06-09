Поправки против Загитовой: конгресс ISU изменил правила фигурного катания
- Алина Загитова
- © Lucy Nicholson / Reuters
Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) завершил свою работу. Пятидневное мероприятие, на котором были собраны представители всех национальных федераций, должно было определить, в каком направлении будут развиваться фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек — три вида спорта, в которых разыгрываются свыше четверти медалей на зимних Олимпийских играх.
Фигуристов больше всего волновал вопрос повышения возрастного ценза для участия в международных соревнованиях. Сейчас выступать на взрослых стартах можно спортсменам, которые достигли 15-летнего возраста к началу очередного сезона. Для фигуристок-одиночниц это имеет огромное значение — многие из них готовы выступать на взрослом уровне уже в таком юном возрасте, и ждать совершеннолетия они не могут.
Так, в 15 лет Алина Загитова и Юлия Липницкая выигрывали Олимпийские игры, а Евгения Медведева побеждала на первом чемпионате мира в 16.
На конгрессе ISU было заявлено экстренное предложение от Нидерландов повысить лимит с 15 до 17 лет, начиная с сезона 2020/2021. Введение этого правила заставило бы действующую чемпионку мира среди юниоров Александру Трусову и вице-победителя соревнований в Софии Артура Даниеляна пропустить один взрослый сезон. Однако вопрос возрастного ценза для фигуристов не был вынесен даже на рассмотрение — для этого требовалось одобрение четырёх пятых от числа всех делегатов конгресса, а «за» проголосовали только 63 из 117 федераций. Теперь повышение возраста может обсуждаться только на следующем конгрессе.
Зато многие другие поправки в фигурное катание были своевременно внесены в повестку дня, и члены конгресса уделили им внимание. После победы Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане специалистами стало активно обсуждаться ограничение на количество прыжков во второй части программы, за которые полагаются надбавки. Россиянка стала олимпийской чемпионкой во многом благодаря тому, что все её прыжки исполнялись в конце прокатов и были оценены выше, чем у соперниц. За пределами России Загитову нередко критиковали за несбалансированные программы.
- Евгения Медведева и Алина Загитова во время церемонии награждения на чемпионате Европы в Москве
- © Grigory Dukor / Reuetrs
Были предложены два варианта поправок к существующим правилам. Канада предлагала давать дополнительный коэффициент двум прыжкам в короткой программе и четырём в произвольной. Японский вариант предусматривал повышенную базовую оценку для одного последнего прыжка в коротком прокате и трёх заключительных в произвольном. В итоге был принят вариант Японии, чья федерация тут же сняла с голосования другое своё предложение, касающееся прыжков, — давать бонусные баллы за разнообразие элементов.
Мужчины получили ещё одно ограничение, касающееся четверных прыжков. Теперь им разрешено в одной программе повторять только один вид прыжка, а все остальные должны быть другими. Это ударит по фигуристам, которые имеют в арсенале только два вида четверных прыжков, и заставит их разучивать новые разновидности.
При этом выучить новые прыжки нужно будет очень хорошо. Конгресс ISU увеличил градацию для оценки элементов от «–3/+3» до «–5/+5». Теперь потери очков за падения и ошибки станут ещё больше. Простой попытки исполнить прыжок и получить преимущество за счёт его базовой оценки уже не получится.
Для тех, кто и раньше мастерски исполнял разные четверные прыжки, тоже будет одно ограничение — произвольные программы у мужчин и пар сократились на 30 секунд, так что теперь получится исполнить не восемь прыжков, а семь, как это делают женщины. Сокращение произвольного проката привело также к тому, что на чемпионатах мира во второй вид будут квалифицироваться 20 пар, а не 16.
В танцах на льду произошло одно изменение, в которому придётся привыкать. Короткий танец теперь переименован в ритм-танец. Предыдущее название не демонстрировало отличия от произвольного танца. По замыслу авторов поправки, ритм-танец должен отражать умение фигуристов выступать под определённый ритм, выбранный в качестве музыкального сопровождения.
Когда новая судейская система только создавалась, она вынуждала фигуристов открывать новые горизонты и насыщать программы максимально возможным количеством сложных элементов. Теперь взят тренд на улучшение их качества и сбалансированность программ, а эти два направления должны привезти к увеличению зрелищности фигурного катания.
- «Cложные взаимоотношения»: фигуристка Медведева и тренер Тутберидзе прекращают совместную работу
- «Решение Жени нужно уважать»: как отреагировали на уход фигуристки Медведевой от тренера Тутберидзе
- «Это позволит ей сменить обстановку»: стали известны подробности ухода Медведевой от тренера Тутберидзе
- «Это был единственный возможный вариант для нас обеих»: Медведева официально подтвердила свой уход от Тутберидзе
- «Я был по-настоящему поражён»: тренер Брайан Орсер рассказал о первой встрече с Медведевой