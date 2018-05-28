Фигуристка Загитова рассказала о своих планах после завершения карьеры
«Я в будущем хочу стать тренером, дарить свой опыт маленьким спортсменам», — приводит слова Загитовой ТАСС.
Загитова провела в Ижевске мастер-класс для начинающих фигуристов и учила их выполнять базовые элементы.
Она отметила, что оценивать потенциал маленьких детей довольно сложно.
«Сложно тренировать, если честно, но я желаю всем тренерам хороших учеников, чтобы их слушались всегда, взаимопонимание должно быть», — добавила Загитова.
Ранее сообщалось, что фигуристке Загитовой подарили четырёхкомнатную квартиру в Ижевске.