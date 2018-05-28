Фигуристка Загитова рассказала о своих планах после завершения карьеры

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Олимпийская чемпионка российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих планах после завершения спортивной карьеры.

«Я в будущем хочу стать тренером, дарить свой опыт маленьким спортсменам», — приводит слова Загитовой ТАСС.

Загитова провела в Ижевске мастер-класс для начинающих фигуристов и учила их выполнять базовые элементы.

Она отметила, что оценивать потенциал маленьких детей довольно сложно.

«Сложно тренировать, если честно, но я желаю всем тренерам хороших учеников, чтобы их слушались всегда, взаимопонимание должно быть», — добавила Загитова.

Ранее сообщалось, что фигуристке Загитовой подарили четырёхкомнатную квартиру в Ижевске.

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