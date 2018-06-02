«Всегда нужно следовать знакам»: Легков о своём будущем, сборной России по футболу и знакомстве с Буффоном

В спорте важно найти правильный момент, чтобы остановиться и подумать о своём будущем, заявил в интервью RT Александр Легков. Он отметил, что намерен заняться своим образованием, в частности, подтянуть английский. Олимпийский чемпион Сочи прокомментировал игру национальной сборной по футболу с Австрией в преддверии ЧМ-2018 в России и рассказал о случайной встрече с Буффоном, а также о том, с кем из известных футболистов хотел бы познакомиться.

— Все обсуждают возвращение Сергея Игнашевича в сборную России по футболу. Вы бы вернулись, если бы вам сказали, что без вас команда никак не справится?

— Конечно, но только в том случае, если бы точно был уверен в своих силах. Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией. Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остаётся лидером команды. Возможно, ещё кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина.

— Однако Евгений Кафельников довольно жёстко раскритиковал футболистов, сказав, что в игровых видах спорта потеряно целое поколение. Как представитель неигрового вида, вы бы согласились с этим утверждением?

— Не считаю себя профессионалом, могу лишь делать выводы на основании того, что говорят или пишут. Но я бы не назвал это провалом — скорее, ошибкой руководства, которое не может подготовить настоящих чемпионов. Не хочу верить, что в такой огромной стране не найдётся 11 талантливых спортсменов. Возможно, есть ошибки в методике подготовки, которые необходимо исправлять ещё на уровне детского спорта.

— Насколько важно передавать опыт юным спортсменам?

— Это необходимо, когда речь идёт о любых детях, и особенно о детях в спорте, которые равняются на профессионалов. Поэтому я всегда получаю огромное удовольствие от общения с ребятами, радуюсь, если могу передать им свои знания, рассказать что-то интересное.

— Какой главный совет вы бы дали подрастающему поколению?

— Всегда следовать знакам. Всё в жизни происходит неслучайно.

— Какие знаки были в вашей жизни?

— За всю мою жизнь их было очень много, особенно перед Олимпиадой 2014 года, на которой я завоевал золотую и серебряную медали. Это действительно интересная история, достойная большого интервью или даже книги. Со стороны всё может выглядеть как сказка, но это правда. Мой личный опыт доказывает, как важно следовать знакам.

Легков — о знаках в его жизни

— Рассказываете ли вы детям, как не попали на Олимпийские игры в Пхёнчхане?

— Да, ведь это часть моей истории. Разумеется, было бы неправильно намеренно запугивать их, говорить, насколько спорт может быть жестоким. Но с каждым годом ситуация становится всё сложнее, и рано или поздно им придётся с этим столкнуться. К подготовке в детском возрасте, в том числе с психологической точки зрения, нужно относиться очень серьёзно.

Все юные спортсмены развиваются по-разному: кто-то достаточно рано становится сильнее и выигрывает, а тот, кто пока физически слабее, проигрывает. В результате у второго на всю жизнь остаётся маленький шрам, он начинает переживать и уходит, хотя у него могло быть прекрасное спортивное будущее. Всего этого необходимо по возможности избегать. Например, награждать всех ребят после соревнований, не выделяя кого-то одного. Поэтому не стоит гоняться за большими результатами в детстве, нужно строить свою карьеру шаг за шагом. Это и приведёт нашу страну к великим победам.

— Сами для себя вы уже отпустили эту историю?

— Нет, она постоянно со мной и, к сожалению, вряд ли когда-то уйдёт.

Очень сложно объяснить, что я чувствовал в тот период жизни, все переживания находились внутри. К счастью, окружающие меня понимали и старались не беспокоить расспросами.

Уже прошло достаточно времени, я могу говорить о произошедшем, но эта история навсегда останется частью моего прошлого.

— Вы говорили, что хотели бы попробовать себя в каких-либо смежных со спортом направлениях. Видите себя в качестве тренера?

— Мне предлагали стать вторым тренером, но я отказался, потому что пока просто не уверен в своих силах, а не потому что считаю, что достоин более высокой позиции. Возможно, у меня получилось бы работать с детьми, но на данный момент представления, каково это, нет. Хороший спортсмен — не всегда хороший тренер. Что касается моих дальнейших планов, то я по-прежнему нахожусь в поиске. Собираюсь учиться, потому что спорт рано или поздно заканчивается у каждого из нас, и главное здесь — найти момент, когда нужно остановиться. Возможно, в дальнейшем я стану интересен не только из-за моих спортивных заслуг.

— В каком направлении планируете развиваться?

— Я пришёл в учебное заведение, где помогают понять, что мне самому было бы интересно. Например, я чётко осознаю, что необходимо подтянуть иностранные языки, так как английским владею на уровне тренировок и бытовых фраз. Этого, разумеется, недостаточно. Поэтому, когда определюсь со своим будущим, обязательно об этом сообщу.

Легков о том, видит ли себя тренером в будущем

— Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сказал, что ни одни Олимпийские игры не могут сравниться с чемпионатом мира по футболу. Согласились бы с ним?

— Для меня эти турниры находятся на одинаковом уровне. Оба привлекают большое количество зрителей, лучшие спортсмены планеты соревнуются за самые высокие награды.

— Планируете посетить матчи мундиаля?

— Да, конечно. Я буду очень рад это сделать, так как событие подобного масштаба будет проходить в нашей стране впервые.

— Как часто вам удаётся посещать футбольные матчи?

— В Европе, к сожалению, мы выбирались лишь на поединки вторых лиг, но у нас я ходил на матчи сборной, чемпионата России, на дерби ЦСКА — «Спартак». К сожалению, игра не всегда бывает качественной, но это наши футболисты, которых я очень уважаю и стараюсь поддерживать.

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— Все наслышаны, как западные СМИ перед чемпионатом мира запугивают читателей российскими болельщиками, опасностью, которой якобы подвергаются гости нашей страны. Как вы оцениваете такие публикации?

— У меня не было возможности сравнить нашу ситуацию с европейскими чемпионатами, славящимися агрессивным поведением фанатов. Но я уверен, что все эти страхи не оправдаются, потому что русские люди очень гостеприимные, у них большая душа. В России действительно умеют встречать иностранцев, которым здесь будет комфортно, независимо от того, чиновник это, футболист или обычный болельщик.

— Планируете ли налаживать контакты с вашими иностранными коллегами?

— К сожалению, у меня мало знакомых из других видов спорта. Хотя есть те, кто уже закончил карьеру. Так, с Александром Ширко и Романом Широковым мы играем в футбол. Интересно, что у них до сих пор достаточно высокий уровень, можно в сборную вызывать. Что касается иностранцев, то мне недавно посчастливилось познакомиться с Буффоном.

— При каких обстоятельствах?

— Мы с друзьями сидели в кафе в Италии, оказалось, что и он там был. Ребята подошли к нему, сказали, что я российский спортсмен, лыжник, попросили сфотографироваться. Джанлуиджи оказался очень приветливым парнем, с радостью сделал это, чем меня очень удивил.

— С кем бы вы хотели познакомиться, если бы можно было выбрать?

— Вряд ли я скажу что-то оригинальное. Это был бы или Месси, или Неймар, или Роналду.