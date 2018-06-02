«Всегда нужно следовать знакам»: Легков о своём будущем, сборной России по футболу и знакомстве с Буффоном

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Ксения Рахновская, Полина Стаменкович
В спорте важно найти правильный момент, чтобы остановиться и подумать о своём будущем, заявил в интервью RT Александр Легков. Он отметил, что намерен заняться своим образованием, в частности, подтянуть английский. Олимпийский чемпион Сочи прокомментировал игру национальной сборной по футболу с Австрией в преддверии ЧМ-2018 в России и рассказал о случайной встрече с Буффоном, а также о том, с кем из известных футболистов хотел бы познакомиться.
«Всегда нужно следовать знакам»: Легков о своём будущем, сборной России по футболу и знакомстве с Буффоном
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— Все обсуждают возвращение Сергея Игнашевича в сборную России по футболу. Вы бы вернулись, если бы вам сказали, что без вас команда никак не справится?

— Конечно, но только в том случае, если бы точно был уверен в своих силах. Он это сделал, потому что знает, на что способен, и мы видели этому подтверждение в контрольной игре с Австрией. Здорово, что в таком возрасте он по-прежнему остаётся лидером команды. Возможно, ещё кого-нибудь стоит вернуть, например Андрея Аршавина.

— Однако Евгений Кафельников довольно жёстко раскритиковал футболистов, сказав, что в игровых видах спорта потеряно целое поколение. Как представитель неигрового вида, вы бы согласились с этим утверждением?

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— Не считаю себя профессионалом, могу лишь делать выводы на основании того, что говорят или пишут. Но я бы не назвал это провалом — скорее, ошибкой руководства, которое не может подготовить настоящих чемпионов. Не хочу верить, что в такой огромной стране не найдётся 11 талантливых спортсменов. Возможно, есть ошибки в методике подготовки, которые необходимо исправлять ещё на уровне детского спорта.

— Насколько важно передавать опыт юным спортсменам?

— Это необходимо, когда речь идёт о любых детях, и особенно о детях в спорте, которые равняются на профессионалов. Поэтому я всегда получаю огромное удовольствие от общения с ребятами, радуюсь, если могу передать им свои знания, рассказать что-то интересное.

— Какой главный совет вы бы дали подрастающему поколению?

— Всегда следовать знакам. Всё в жизни происходит неслучайно.

— Какие знаки были в вашей жизни?

— За всю мою жизнь их было очень много, особенно перед Олимпиадой 2014 года, на которой я завоевал золотую и серебряную медали. Это действительно интересная история, достойная большого интервью или даже книги. Со стороны всё может выглядеть как сказка, но это правда. Мой личный опыт доказывает, как важно следовать знакам.

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— Рассказываете ли вы детям, как не попали на Олимпийские игры в Пхёнчхане?

— Да, ведь это часть моей истории. Разумеется, было бы неправильно намеренно запугивать их, говорить, насколько спорт может быть жестоким. Но с каждым годом ситуация становится всё сложнее, и рано или поздно им придётся с этим столкнуться. К подготовке в детском возрасте, в том числе с психологической точки зрения, нужно относиться очень серьёзно.

Все юные спортсмены развиваются по-разному: кто-то достаточно рано становится сильнее и выигрывает, а тот, кто пока физически слабее, проигрывает. В результате у второго на всю жизнь остаётся маленький шрам, он начинает переживать и уходит, хотя у него могло быть прекрасное спортивное будущее. Всего этого необходимо по возможности избегать. Например, награждать всех ребят после соревнований, не выделяя кого-то одного. Поэтому не стоит гоняться за большими результатами в детстве, нужно строить свою карьеру шаг за шагом. Это и приведёт нашу страну к великим победам.

— Сами для себя вы уже отпустили эту историю?

— Нет, она постоянно со мной и, к сожалению, вряд ли когда-то уйдёт.

Очень сложно объяснить, что я чувствовал в тот период жизни, все переживания находились внутри. К счастью, окружающие меня понимали и старались не беспокоить расспросами.

Уже прошло достаточно времени, я могу говорить о произошедшем, но эта история навсегда останется частью моего прошлого.

— Вы говорили, что хотели бы попробовать себя в каких-либо смежных со спортом направлениях. Видите себя в качестве тренера?

— Мне предлагали стать вторым тренером, но я отказался, потому что пока просто не уверен в своих силах, а не потому что считаю, что достоин более высокой позиции. Возможно, у меня получилось бы работать с детьми, но на данный момент представления, каково это, нет. Хороший спортсмен — не всегда хороший тренер. Что касается моих дальнейших планов, то я по-прежнему нахожусь в поиске. Собираюсь учиться, потому что спорт рано или поздно заканчивается у каждого из нас, и главное здесь — найти момент, когда нужно остановиться. Возможно, в дальнейшем я стану интересен не только из-за моих спортивных заслуг.

— В каком направлении планируете развиваться?

— Я пришёл в учебное заведение, где помогают понять, что мне самому было бы интересно. Например, я чётко осознаю, что необходимо подтянуть иностранные языки, так как английским владею на уровне тренировок и бытовых фраз. Этого, разумеется, недостаточно. Поэтому, когда определюсь со своим будущим, обязательно об этом сообщу.

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— Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин сказал, что ни одни Олимпийские игры не могут сравниться с чемпионатом мира по футболу. Согласились бы с ним?

— Для меня эти турниры находятся на одинаковом уровне. Оба привлекают большое количество зрителей, лучшие спортсмены планеты соревнуются за самые высокие награды.

— Планируете посетить матчи мундиаля?

— Да, конечно. Я буду очень рад это сделать, так как событие подобного масштаба будет проходить в нашей стране впервые.

— Как часто вам удаётся посещать футбольные матчи?

В Европе, к сожалению, мы выбирались лишь на поединки вторых лиг, но у нас я ходил на матчи сборной, чемпионата России, на дерби ЦСКА — «Спартак». К сожалению, игра не всегда бывает качественной, но это наши футболисты, которых я очень уважаю и стараюсь поддерживать.

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— Все наслышаны, как западные СМИ перед чемпионатом мира запугивают читателей российскими болельщиками, опасностью, которой якобы подвергаются гости нашей страны. Как вы оцениваете такие публикации?

— У меня не было возможности сравнить нашу ситуацию с европейскими чемпионатами, славящимися агрессивным поведением фанатов. Но я уверен, что все эти страхи не оправдаются, потому что русские люди очень гостеприимные, у них большая душа. В России действительно умеют встречать иностранцев, которым здесь будет комфортно, независимо от того, чиновник это, футболист или обычный болельщик.

— Планируете ли налаживать контакты с вашими иностранными коллегами?

— К сожалению, у меня мало знакомых из других видов спорта. Хотя есть те, кто уже закончил карьеру. Так, с Александром Ширко и Романом Широковым мы играем в футбол. Интересно, что у них до сих пор достаточно высокий уровень, можно в сборную вызывать. Что касается иностранцев, то мне недавно посчастливилось познакомиться с Буффоном.

— При каких обстоятельствах?

— Мы с друзьями сидели в кафе в Италии, оказалось, что и он там был. Ребята подошли к нему, сказали, что я российский спортсмен, лыжник, попросили сфотографироваться. Джанлуиджи оказался очень приветливым парнем, с радостью сделал это, чем меня очень удивил.

— С кем бы вы хотели познакомиться, если бы можно было выбрать?

— Вряд ли я скажу что-то оригинальное. Это был бы или Месси, или Неймар, или Роналду.

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