Игнашевич признался, что почувствовал себя новичком, вернувшись в сборную России

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Защитник Сергей Игнашевич поделился впечатлениями от возвращения в сборную России после почти двухлетнего перерыва.

«Есть ощущение, что я, с одной стороны, новичок в сборной, но, с другой стороны, все лица знакомые», — приводит слова Игнашевича пресс-служба РФС.

Он отметил, что быстро согласился на предложение Станислава Черчесова выступить за сборную на чемпионате мира.

«На самом деле короткий был разговор. У Черчесова было время убедиться в моём уровне в последнее время, поэтому, если он считает, что я нужен сборной, то я готов приложить максимум усилий, чтобы помочь команде. В какой роли он меня видит, сколько времени будет доверять, для меня неважно», — добавил 38-летний защитник.

Игнашевич не выступал за сборную России с Евро-2016, после которого объявил о завершении выступлений за национальную команду.

Ранее Черчесов рассказал, кто из футболистов будет вице-капитанами сборной России на ЧМ-2018.

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