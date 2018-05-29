«Это почётно, но будет непросто»: Семак стал главным тренером «Зенита»

«Зенит» официально объявил о назначении Сергея Семака новым главным тренером команды. В завершившемся сезоне 42-летний специалист трудился в «Уфе», которую впервые в истории вывел в еврокубки. В составе сине-бело-голубых экс-капитан сборной России отыграл три года, а после работал помощником в штабах Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу. Комментируя возвращение в Санкт-Петербург, Семак признал, что перед ним поставлена непростая задача.

Спойлер от жены

О том, что Семак станет главным тренером «Зенита», стало известно ещё за день до появления официальной информации. Супруга тренера Анна намекнула на назначение в своём Instagram. В очередном посте жена бывшего футболиста опубликовала фото, на котором она запечатлена стоящей на бетонной балке с надписью «Зенит».

«Помните, как мы с вами договаривались, что мои секреты станут вашими секретами, и если я что и скажу, то дальше пятнадцати тысяч семисот человек это не пойдёт? Петицию подписали сто пятьдесят человек, остальные молча кивнули, я верю. Так вот. Тут такое дело...» — написала Анна Семак.

A post shared by Anna Semak (@annas_secret_garden) on May 28, 2018 at 11:32am PDT

Окончательно снял все вопросы ещё один пост в социальных сетях. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин в Instagram поздравил Семака с назначением на новый пост.

А уже через пару часов в «Уфе», которую молодой специалист впервые в истории вывел в еврокубки, объявили о расторжении контракта с Семаком. После этого на официальном сайте «Зенита» появилась новость о назначении Сергея Богдановича главным тренером команды.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Сергея Семака с возвращением в Петербург и желает удачи в качестве главного тренера сине-бело-голубых!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Сам Семак отметил, что назначение в «Зенит» стало для него не только приятным событием, но и наложило серьёзную ответственность.

«Конечно, для меня было большой честью находиться даже в числе кандидатов на эту должность, а получить приглашение — это очень почётно и приятно. В то же время понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — отметил специалист.

Также новоиспечённый наставник «Зенита» не забыл и о своём предыдущем клубе.

«Хочется поблагодарить «Уфу», которая предоставила мне шанс получить определённый опыт, болельщиков команды, руководство, тренерский штаб, игроков. Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным», — добавил Семак.

Семак в «Зените»: два чемпионства, Суперкубок и тренерский дебют

Семак для «Зенита» — не чужой человек. Именно в составе команды из Санкт-Петербурга экс-капитан сборной России завершил карьеру футболиста. В августе 2010-го клуб выкупил права на полузащитника у казанского «Рубина», с которым Семак дважды стал чемпионом России.

В «Зените» Сергей отыграл ещё три года, два раза помог сине-бело-голубым завоевать золотые медали РФПЛ, а также выиграл с командой Суперкубок России в 2011 году. Всего в составе петербуржцев Семак провёл 73 матча, в которых забил 13 мячей. Болельщикам команды наверняка запомнился гол полузащитника пяткой в ворота «Бенфики» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2011/12. «Зенит» тогда одержал победу — 3:2, — но в ответной игре уступил со счётом 0:2 и завершил выступление в главном еврокубке.

Завершил карьеру футболиста Семак летом 2013-го и сразу же перешёл на тренерскую работу, став помощником Лучано Спаллетти. А в марте следующего года бронзовый призёр Евро-2008 на пару матчей даже возглавил команду после ухода итальянца.

Под руководством начинающего специалиста «Зенит» в поединке 1/8 финала ЛЧ на выезде обыграл дортмундскую «Боруссию» — 2:1, — но не смог пробиться в следующий этап. За несколько дней до этого клуб с минимальным счётом уступил ЦСКА в рамках РФПЛ. После этого Семак продолжал трудиться в «Зените» в штабах Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу.

В декабре 2016-го Семак получил первую самостоятельную работу, возглавив «Уфу», которую покинул Виктор Гончаренко. Тот сезон команда завершила на рекордном для себя седьмом месте в чемпионате страны.

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В следующем сезоне уфимцы улучшили этот результат. Под руководством молодого тренера коллектив из Башкортостана финишировал шестым и впервые в истории пробился в еврокубки. При этом «Зенит» с Манчини остался лишь на пятой строчке. Семаку не раз задавали вопрос о возможном возвращении в Санкт-Петербург, но он отмечал, что намерен продолжить работу в «Уфе», и в начале апреля даже продлил контракт с клубом на два года.

Однако сразу после окончания сезона Манчини покинул «Зенит», и в Петербурге обнародовали список из пяти претендентов на тренерскую должность. Оказался в нём и Семак. С самого начала главным конкурентом российского специалиста в борьбе за назначение рулевым «Зенита» был Маурицио Сарри, приведший «Наполи» к серебряным медалям Серии А, но с итальянским специалистом отечественный клуб не договорился.

«Семаку нужно дать время и ждать»

Футбольная общественность одобрила назначение Семака в «Зенит». В частности, известный болельщик петербуржцев Михаил Боярский призвал руководство клуба довериться молодому специалисту.

«Я не удивлён назначению. Я был посвящён в то, что происходило. Рад, что назначение подтвердилось. С радостью встречаем его дома. Он прекрасно знает команду, как врач готов ко всем болезням, от которых знает лекарства. Лучше иметь домашнего доктора, чем зарубежное светило. Опыта ему хватит, сейчас самое время. Нам не нужно ждать взлёта в следующем сезоне. «Зениту» нужна стабильность, лечение всех болезней. Семаку надо дать время и ждать. Медали сейчас не к спеху», — приводит слова актёра и певца «Чемпионат».

А президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что назначение Семака одобрят и другие поклонники «Зенита». Сразу после процедуры подписания контракта с клубом тренер отправился на стадион «Петровский» и встретился там с болельщиками.

«Здорово, что в таком большом клубе появился российский тренер. Сергея я знаю давно. Его очень здорово примут болельщики «Зенита». Алексей Борисович Миллер тоже был сторонником приглашения отечественного специалиста. Это очень здорово», — подчеркнул Прядкин.

Поздравил Семака с назначением даже главный тренер действующего чемпиона страны «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Я поздравляю Сергея и желаю ему удачи. Он прошёл большой путь как футболист. Имеет достаточно опыта как тренер. Я не удивлён этому назначению. Теперь конкурировать с «Зенитом» будет сложнее, чем раньше», — отметил Сёмин.