Семак: понимаю, насколько непросто будет в «Зените», впереди много работы
«Я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Он также высказал слова благодарности своему бывшему клубу «Уфа», где ему предоставили возможность получить опыт в качестве главного тренера.
«Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным», — добавил специалист.
Ранее «Зенит» объявил о назначении Семака главным тренером команды.