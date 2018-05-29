Семак: понимаю, насколько непросто будет в «Зените», впереди много работы

Российский специалист Сергей Семак прокомментировал своё назначение на должность главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит».

«Я понимаю, насколько непросто и сложно будет, впереди много работы, сразу же нужно приступать к своим обязанностям и потихоньку приводить в порядок те вопросы, которые есть сейчас», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Он также высказал слова благодарности своему бывшему клубу «Уфа», где ему предоставили возможность получить опыт в качестве главного тренера.

«Ну а лично я и моя семья рады вернуться в город, который успел стать для нас родным», — добавил специалист.

Ранее «Зенит» объявил о назначении Семака главным тренером команды.