Жена Семака намекнула о назначении мужа на должность главного тренера футбольного клуба «Зенит»

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Анна Семак, жена главного тренера «Уфы» Сергея Семака, опубликовала фотографию, где она стоит на камне с надписью «Зенит».

«Помните, как мы с вами договаривались, что мои секреты станут вашими секретами, и если я что и скажу, то дальше 15 700 человек это не пойдёт? Петицию подписали сто пятьдесят человек, остальные молча кивнули, я верю. Так вот. Тут такое дело...» — написала Анна Семак в своём Instagram.

«Зенит» на данный момент официально не объявлял о назначении Семака главным тренером команды. 

Некоторые СМИ сообщали, что руководство санкт-петербургского «Зенита» больше не ждёт ответа от экс-наставника «Наполи» Маурицио Сарри и назначит на пост главного тренера Семака.

Ранее стало известно, что новым главным тренером клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Уфа» станет Сергей Томаров.

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