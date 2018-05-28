СМИ сообщили, кто сменит тренера Семака в «Уфе»

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Новым главным тренером клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Уфа» станет Сергей Томаров.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Специалист работал в тренерском штабе башкирской команды с 2011 года.

Нынешний рулевой «Уфы» Сергей Семак, по информации издания, в ближайшее время возглавит санкт-петербургский «Зенит».

Ранее гендиректор «Уфы» рассказал о визите комиссии УЕФА на стадион клуба.

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