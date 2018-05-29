«Уфа» объявила о досрочном расторжении контракта с тренером Семаком
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- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 42-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Семак возглавил «Уфу» в 2016 году. В сезоне-2016/17 команда пробилась в полуфинал Кубка России и заняла седьмое место в Российской футбольной премьер-лиге. По итогам сезона-2017/18 коллектив из «Уфы» занял шестое место в РФПЛ и пробился в Лигу Европы.
В апреле 2018 года клуб и тренер подписали новое соглашение, рассчитанное на два года.
Ранее сообщалось, что вице-губернатор Санкт-Петербурга поздравил Семака с назначением в «Зенит».