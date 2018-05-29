«Уфа» объявила о досрочном расторжении контракта с тренером Семаком

Короткая ссылка
Футбольный клуб «Уфа» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
«Уфа» объявила о досрочном расторжении контракта с тренером Семаком
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 42-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Семак возглавил «Уфу» в 2016 году. В сезоне-2016/17 команда пробилась в полуфинал Кубка России и заняла седьмое место в Российской футбольной премьер-лиге. По итогам сезона-2017/18 коллектив из «Уфы» занял шестое место в РФПЛ и пробился в Лигу Европы.

В апреле 2018 года клуб и тренер подписали новое соглашение, рассчитанное на два года.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Санкт-Петербурга поздравил Семака с назначением в «Зенит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить