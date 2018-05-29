«Уфа» объявила о досрочном расторжении контракта с тренером Семаком

Футбольный клуб «Уфа» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 42-летним специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Семак возглавил «Уфу» в 2016 году. В сезоне-2016/17 команда пробилась в полуфинал Кубка России и заняла седьмое место в Российской футбольной премьер-лиге. По итогам сезона-2017/18 коллектив из «Уфы» занял шестое место в РФПЛ и пробился в Лигу Европы.

В апреле 2018 года клуб и тренер подписали новое соглашение, рассчитанное на два года.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Санкт-Петербурга поздравил Семака с назначением в «Зенит».