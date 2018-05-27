Прерванная тренировка Ерохина и надежды на встречу с Салахом: сборная России по футболу продолжает подготовку к ЧМ

В воскресенье, 27 мая, сборная России по футболу провела очередное занятие в австрийском Нойштифте. Национальная команда начала работу в полном составе, однако из-за травмы поле покинул Александр Ерохин. Полузащитник «Зенита» выбыл из общей группы и продолжил подготовку по индивидуальной программе. При этом главными темами для обсуждения среди игроков национальной команды стали прошедший накануне финал Лиги чемпионов и травма Мохаммеда Салаха — нападающего сборной Египта, которая на чемпионате мира сыграет в группе А против команд России, Уругвая и Саудовской Аравии. Как прошёл седьмой день сбора национальной команды — в материале RT.

За 19 дней до старта чемпионата мира сборная России по футболу продолжает нести кадровые потери. На этот раз ушиб стопы не позволил Александру Ерохину работать в полную силу наравне с остальными игроками. После совещания с медицинским штабом команды хавбек покинул поле и продолжил тренировку в зале.

Подобные неприятности преследуют команду на протяжении всего австрийского сбора. Ранее из-за ангины несколько дней пропустил Артём Дзюба, а полученный Фёдором Смоловым ушиб колена заставил тренерский штаб команды пересмотреть график его подготовки. По-прежнему со сниженной степенью нагрузки занимается Алан Дзагоев. Впрочем, по мнению главного наставника команды, у игроков есть все шансы восстановиться к предстоящему контрольному матчу с Австрией. Его сборная России проведёт 30 мая, после чего вернётся на базу в подмосковный Новогорск.

Александр Ерохин занимается по индивидуальной программе. У него ушиб стопы. pic.twitter.com/XPlG6Z3QuK — Сборная России (@TeamRussia) May 27, 2018

«Безусловно, из-за здоровья игроков есть небольшие нюансы. Однако Дзюба уже проводит всю работу. Что касается Алана, его мы процентов на 15 освободили, чтобы посмотреть, как поведёт себя организм. У него повреждение, у Дзюбы — ангина и антибиотики. Это совершенно разные вещи, которые нельзя сравнивать. Не могу сказать точно, но до австрийцев ещё достаточно времени, чтобы Дзюба и Дзагоев подтянулись к своим лучшим кондициям», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

«Обидно за Салаха. Хочется играть с лучшими»

Главной темой для обсуждения среди игроков национальной команды стал прошедший накануне финал Лиги чемпионов, который сборная России посмотрела в полном составе.

Защитник Роман Нойштедтер выразил разочарование в связи с травмой Мохаммеда Салаха и возможным отсутствием нападающего на матчах ЧМ. Кроме того, футболист заступился за капитана «Реала» Серхио Рамоса и заявил, что тот нанёс травму египетскому форварду без нарушения правил.

«Очень жаль, что с Салахом случилась такая история. Я всегда хочу играть против лучших, будет обидно, если он не сможет играть. Обидно и для него, и для всех его соперников. Но на нашей подготовке это не скажется. Все знают, что он хороший игрок, в отличной форме. Но у них на поле выходят 11 человек, как и у нас. Что касается самого эпизода, такие моменты случаются за матч по 30 раз, специально Рамос ничего не делал. Не понимаю критики в его адрес, это же футбол», — высказал мнение российский защитник.

Рассказал футболист и об очередном визите допинг-офицеров. Делегация ФИФА посетила команду накануне и взяла пробы у всех игроков.

«Приезд допинг-офицеров? Что в этом такого? Здесь нет никаких проблем. Все в равных условиях, ведь они приезжают ко всем. Разве кто-то ограждён от их визитов?» — отметил он.

Отдельно Нойштедтер заострил внимание на игровых схемах, которые команда наигрывает во время тренировок. Защитник подтвердил, что команда пробует две схемы игры в обороне.

«Да, мы отрабатываем две схемы. Можем играть и то и то. Для этого у нас в составе много защитников. Лично я в схеме с тремя центральными защитниками располагаюсь в центре или правее. По другой схеме меня наигрывают центральным», — рассказал натурализованный член сборной России.

Кроме того защитник «Фенербахче» подвёл итоги своего выступления в чемпионате Турции и признался, что, вопреки слухам, предложений перейти в один из клубов РФПЛ ему не поступало.

«Своей игрой доволен. Играл почти во всех матчах, держал уровень. Даже забил пять мячей — больше, чем за всю карьеру! Да и в целом сезон сложился удачно. Заняли второе место. Проиграли в финале Кубка. Будем ли в следующем году работать, чтобы стать чемпионами РФПЛ? Такой возможности пока не было. Сейчас я в сборной и не думаю о том, что будет после чемпионата мира. С «Фенербахче» у меня ещё год контракта, это все знают», — резюмировал Нойштедтер.

О впечатлениях от финала главного клубного турнира Европы журналистам рассказал и Марио Фернандес. Однако, в отличие от Нойштедтера, он не стал высказывать сожаления в связи с травмой Мохаммеда Салаха.

«Конечно, мы посмотрели матч, получили положительные эмоции. Игра вышла хорошая. Но я ни за кого не болел — я же не фанат, а футболист. Относительно Салаха скажу, что мы все профессионалы и не должны это обсуждать. Я тоже игрок и понимаю, что это проблемы самого игрока», — заявил Фернандес.

Также натурализованный бразилец поделился с журналистами своими успехами в изучении русского языка. Ведь, несмотря на все усилия, Фернандес по-прежнему общается с российскими СМИ на португальском языке через переводчиков.

«Я продолжаю учить русский. Уже многое понимаю, что-то стал говорить и сам. Если честно, очень помогает в работе. Все указания главного тренера мне тоже понятны, но если что-то не могу разобрать, то прошу помощи у нашего тренера по физической подготовке Паулино Гранеро. Он переводит», — признался Фернандес.