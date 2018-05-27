Прерванная тренировка Ерохина и надежды на встречу с Салахом: сборная России по футболу продолжает подготовку к ЧМ
- Александр Ерохин и врачи сборной России
- © Александр Вильф / РИА Новости
За 19 дней до старта чемпионата мира сборная России по футболу продолжает нести кадровые потери. На этот раз ушиб стопы не позволил Александру Ерохину работать в полную силу наравне с остальными игроками. После совещания с медицинским штабом команды хавбек покинул поле и продолжил тренировку в зале.
Подобные неприятности преследуют команду на протяжении всего австрийского сбора. Ранее из-за ангины несколько дней пропустил Артём Дзюба, а полученный Фёдором Смоловым ушиб колена заставил тренерский штаб команды пересмотреть график его подготовки. По-прежнему со сниженной степенью нагрузки занимается Алан Дзагоев. Впрочем, по мнению главного наставника команды, у игроков есть все шансы восстановиться к предстоящему контрольному матчу с Австрией. Его сборная России проведёт 30 мая, после чего вернётся на базу в подмосковный Новогорск.
Александр Ерохин занимается по индивидуальной программе. У него ушиб стопы. pic.twitter.com/XPlG6Z3QuK— Сборная России (@TeamRussia) May 27, 2018
«Безусловно, из-за здоровья игроков есть небольшие нюансы. Однако Дзюба уже проводит всю работу. Что касается Алана, его мы процентов на 15 освободили, чтобы посмотреть, как поведёт себя организм. У него повреждение, у Дзюбы — ангина и антибиотики. Это совершенно разные вещи, которые нельзя сравнивать. Не могу сказать точно, но до австрийцев ещё достаточно времени, чтобы Дзюба и Дзагоев подтянулись к своим лучшим кондициям», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
«Обидно за Салаха. Хочется играть с лучшими»
Главной темой для обсуждения среди игроков национальной команды стал прошедший накануне финал Лиги чемпионов, который сборная России посмотрела в полном составе.
Защитник Роман Нойштедтер выразил разочарование в связи с травмой Мохаммеда Салаха и возможным отсутствием нападающего на матчах ЧМ. Кроме того, футболист заступился за капитана «Реала» Серхио Рамоса и заявил, что тот нанёс травму египетскому форварду без нарушения правил.
«Очень жаль, что с Салахом случилась такая история. Я всегда хочу играть против лучших, будет обидно, если он не сможет играть. Обидно и для него, и для всех его соперников. Но на нашей подготовке это не скажется. Все знают, что он хороший игрок, в отличной форме. Но у них на поле выходят 11 человек, как и у нас. Что касается самого эпизода, такие моменты случаются за матч по 30 раз, специально Рамос ничего не делал. Не понимаю критики в его адрес, это же футбол», — высказал мнение российский защитник.
В субботу вечером футболисты @TeamRussia вместе смотрели финал Лиги чемпионов@ChampionsLeague@LFC@Realmadridpic.twitter.com/BDxY9JWF9k— Сборная России (@TeamRussia) May 27, 2018
Рассказал футболист и об очередном визите допинг-офицеров. Делегация ФИФА посетила команду накануне и взяла пробы у всех игроков.
«Приезд допинг-офицеров? Что в этом такого? Здесь нет никаких проблем. Все в равных условиях, ведь они приезжают ко всем. Разве кто-то ограждён от их визитов?» — отметил он.
Отдельно Нойштедтер заострил внимание на игровых схемах, которые команда наигрывает во время тренировок. Защитник подтвердил, что команда пробует две схемы игры в обороне.
«Да, мы отрабатываем две схемы. Можем играть и то и то. Для этого у нас в составе много защитников. Лично я в схеме с тремя центральными защитниками располагаюсь в центре или правее. По другой схеме меня наигрывают центральным», — рассказал натурализованный член сборной России.
Кроме того защитник «Фенербахче» подвёл итоги своего выступления в чемпионате Турции и признался, что, вопреки слухам, предложений перейти в один из клубов РФПЛ ему не поступало.
«Своей игрой доволен. Играл почти во всех матчах, держал уровень. Даже забил пять мячей — больше, чем за всю карьеру! Да и в целом сезон сложился удачно. Заняли второе место. Проиграли в финале Кубка. Будем ли в следующем году работать, чтобы стать чемпионами РФПЛ? Такой возможности пока не было. Сейчас я в сборной и не думаю о том, что будет после чемпионата мира. С «Фенербахче» у меня ещё год контракта, это все знают», — резюмировал Нойштедтер.
О впечатлениях от финала главного клубного турнира Европы журналистам рассказал и Марио Фернандес. Однако, в отличие от Нойштедтера, он не стал высказывать сожаления в связи с травмой Мохаммеда Салаха.
«Конечно, мы посмотрели матч, получили положительные эмоции. Игра вышла хорошая. Но я ни за кого не болел — я же не фанат, а футболист. Относительно Салаха скажу, что мы все профессионалы и не должны это обсуждать. Я тоже игрок и понимаю, что это проблемы самого игрока», — заявил Фернандес.
Также натурализованный бразилец поделился с журналистами своими успехами в изучении русского языка. Ведь, несмотря на все усилия, Фернандес по-прежнему общается с российскими СМИ на португальском языке через переводчиков.
«Я продолжаю учить русский. Уже многое понимаю, что-то стал говорить и сам. Если честно, очень помогает в работе. Все указания главного тренера мне тоже понятны, но если что-то не могу разобрать, то прошу помощи у нашего тренера по физической подготовке Паулино Гранеро. Он переводит», — признался Фернандес.
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