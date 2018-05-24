Дзагоев: мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы как минимум оказаться в плей-офф ЧМ-2018

Полузащитник сборной России по футболу Алан Дзагоев рассказал о целях команды на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Мы хотим пройти максимально далеко, насколько это возможно. Понимаем, что всё внимание болельщиков сейчас направлено на сборную. И какой прессинг будет, если мы не выйдем из группы. Так что мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы как минимум оказаться в плей-офф», — приводит слова Дзагоева Sport24.

Он отметил, что у сборной России есть шансы на успех в игре со всеми командами, кроме Франции, Германии и Бразилии.

«С ними почти невозможно, очень тяжело. Со всеми остальными командами можно играть, в том числе с испанцами, например. Теперь всё зависит от степени нашей подготовки», — добавил футболист.

Ранее стал известен девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018.