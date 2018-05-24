Стал известен девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила девизы сборных стран — участниц ЧМ-2018, который пройдёт в России.
Как сообщает пресс-служба ФИФА, девизом национальной команды России, который будет размещён на автобусе сборной, стала фраза «Играй с открытым сердцем».
Объявлены победители конкурса девизов #BeThere With @Hyundai_Global, которые появятся на автобусах сборных во время #ЧМ2018🚌.— Игорь Борунов, FIFA (@FIFAWorldCupRUS) 24 мая 2018 г.
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Как вам девиз для @TeamRussia🇷🇺? pic.twitter.com/k2jxaAlMRk
Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отправил на ЧМ-2018 рекордное количество футболистов.