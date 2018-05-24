Стал известен девиз сборной России по футболу на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила девизы сборных стран — участниц ЧМ-2018, который пройдёт в России.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, девизом национальной команды России, который будет размещён на автобусе сборной, стала фраза «Играй с открытым сердцем».

Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» отправил на ЧМ-2018 рекордное количество футболистов.