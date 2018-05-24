«Манчестер Сити» отправил на ЧМ-2018 рекордное количество футболистов

«Манчестер Сити» установил рекорд по количеству делегированных на чемпионат мира футболистов.

17 игроков «горожан» попали в заявки сборных для участия в чемпионате мира 2018 года, который пройдёт в России.

Как сообщает Manchester Evening News, прежний рекорд принадлежал лондонскому «Арсеналу», который в 2006 году делегировал на мундиаль в Германию 15 игроков.

Отмечается, что рекорд «канониров» также превзошёл мадридский «Реал», 16 футболистов которого попали в заявки сборных на ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что футболист ПСЖ Адриен Рабио отказался приезжать в сборную Франции.