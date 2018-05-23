Футболист ПСЖ Рабио отказался приезжать в сборную Франции

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Адриен Рабио отказался приехать в расположение национальной команды Франции.

Рабио попал в резервный список игроков сборной Франции. Он остался разочарован этим фактом и прислал письмо в Федерацию футбола Франции, сообщив, что не намерен приезжать в состав национальной команды, информирует Le Parisien.

Сборная Франции на ЧМ-2018 сыграет с командами Австралии, Дании и Перу в группе С.

Ранее бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини рассказал, что турнирная сетка чемпионата мира 1998 года была составлена таким образом, чтобы сборные Франции и Бразилии смогли встретиться только в финале.