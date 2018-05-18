Платини рассказал о хитрости, которая позволила сборной Франции не встретиться с Бразилией до финала ЧМ-1998

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Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини рассказал, что турнирная сетка чемпионата мира 1998 года была составлена таким образом, чтобы сборные Франции и Бразилии смогли встретиться только в финале турнира.

«Когда мы организовывали график чемпионата мира — 1998, мы использовали небольшой трюк. Если Франция занимала первое место в своей группе, а Бразилия — в своей, мы не могли встретиться вплоть до финала», — приводит слова Платини France Bleu.

Он отметил, что многие страны прибегают к подобной хитрости при проведении турниров.

«Когда выступаешь дома, надо использовать такие возможности. Мы проходили организацию чемпионата мира шесть лет не для того, чтобы не использовать маленький трюк. Финал между Францией и Бразилией был мечтой каждого», — добавил бывший глава УЕФА.

На чемпионате мира 1998 года сборные Франции и Бразилии стали первыми в своих группах и встретились финале, в котором французы победили со счётом 3:0.

Ранее сборная Франции огласила состав на чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

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