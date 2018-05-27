СМИ: Салах пропустит первый матч на ЧМ-2018 по футболу

Нападающий сборной Египта и «Ливерпуля» Мохаммед Салах, который получил травму в финальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», пропустит первый матч своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года.

Об этом сообщает новостной портал «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на представителей сборной.

«Салах не будет участвовать в первом матче чемпионата мира, в котором «фараоны» 15 июня сыграют против команды Уругвая. Такой вывод можно сделать, исходя из предварительной оценки характера его травмы», — рассказали представители сборной.

Отмечается, что в Англии Салах пройдёт новое обследование и сделает повторный рентген.

Помимо Уругвая, сборная Египта встретится на групповом этапе мирового первенства с командами России и Саудовской Аравии.

Ранее в сети обвинили Рамоса в умышленном нанесении травмы Салаху в финале Лиги чемпионов.