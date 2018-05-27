В сети обвинили Рамоса в умышленном нанесении травмы Салаху в финале Лиги чемпионов

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В сети прокомментировали эпизод финального матча Лиги чемпионов, во время которого нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах получил травму в результате противоборства с защитником мадридского «Реала» Серхио Рамосом.

Бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Египта Мидо обвинил Рамоса в намеренном нанесении травмы его соотечественнику.

«Тот, кто разбирается в футболе, понимает, что Рамос намеренно травмировал Салаха», — написал спортсмен на своей официальной странице в Twitter.

Бывший врач сборной СССР по футболу Зураб Орджоникидзе не был столь категоричен, однако заявил, что Рамоса нужно серьёзно наказать, если Салах пропустит чемпионат мира.

«До чемпионата мира уже практически ничего не осталось. Сомневаюсь, что Салах восстановится к матчу с Россией. Конечно, мне очень дорога наша сборная. Но я в сердцах сказал: «Если Салах пропустит месяц, нужно серьёзно наказать Рамоса». Очень серьёзная травма», — приводит слова Орджоникидзе «Спорт-Экспресс».

Экс-полузащитник «Челси» и сборной Англии по футболу Фрэнк Лэмпард, в свою очередь, считает, что Рамос не хотел нанести травму Салаху, а повреждение египтянина является следствием неудачного стечения обстоятельств.

«Я не думаю, что Рамос заслуживает обвинений в свой адрес из-за травмы, которую он нанёс Салаху. На самом деле Серхио очень уважает Мохаммеда. Он просто выполнял свою работу, делал то, что делают все защитники. Иногда не удаётся избежать таких жёстких столкновений. К сожалению, в этом эпизоде Салаху не повезло», — цитирует Лэмпарда BT Sport.

Ранее Ковтун заявил, что Рамос мог при желании иначе нанести травму Салаху.

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