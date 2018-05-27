Ковтун считает, что Рамос мог при желании иначе нанести травму Салаху
«Если бы Рамос хотел специально нанести травму, то он бы сделал это не так, был бы другой эпизод. А здесь произошёл момент борьбы, всё получилось по инерции, и никаких моментов, чтобы усмотреть здесь какую-то предвзятость, нет», — приводит слова Ковтуна ТАСС.
Он отметил, что произошедший эпизод является игровым моментом, который кому-то мог показаться спорным.
«Они вместе начали вести борьбу, но то, что рука Салаха попала в захват Рамоса, — стечение обстоятельств, и потом произошло неудачное падение, Салах не смог сгруппироваться», — добавил Ковтун.
Ранее сообщалось, что Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления.