Памятная фотосессия, новый девиз и облегчённая тренировка Смолова: как сборная России готовится к ЧМ-2018

Подопечные Станислава Черчесова приняли участие в фотосессии для Международной федерации футбола перед чемпионатом мира и записали видеообращение к другим командам-участницам. Одним из главных событий тренировки сборной стало возвращение в общую группу Артёма Дзюбы и Алана Дзагоева. Тем временем нападающий Фёдор Смолов занимался по индивидуальной программе из-за мышечного ушиба. Также сборная России обрела девиз, под которым выступит на домашнем турнире. Чем запомнился четвёртый день сборов в австрийском Нойштифте — в материале RT.

Четвёртый день сборов в австрийском Нойштифте начался для сборной России довольно необычно. Футболисты прибыли на базу в игровом комплекте формы и приняли участие в фотосессии для Международной федерации футбола (ФИФА). Примечательно, что на фото были запечатлены все 28 игроков, попавших в расширенный список национальной команды на домашний чемпионат мира. К началу турнира он будет сокращён, а в окончательной заявке будет 23 человека.

Однако на этом промоакции не закончились. Уже после окончания занятия подопечные Черчесова записали видеообращение к оставшимся участникам мундиаля. Российские футболисты облачились в футболки остальных национальных команд и сделали памятное фото. Так, Игорь Акинфеев оказался в футболке сборной Германии, Марио Фернандес примерил униформу родной для него Бразилии, а Александр Самедов — Англии.

Ещё одним важным событием стала презентация девиза сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Им был выбран слоган «Играй с открытым сердцем». В голосовании он опередил такие варианты, как «Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой» и «Русские медведи движутся к победе».

Одним из главных событий самой тренировки стало возвращение в общую группу Артёма Дзюбы и Алана Дзагоева.

Футболисты пропустили первые несколько дней сборов из-за проблем со здоровьем, а потом занимались по индивидуальной программе. Причём было заметно, что оба пока находятся не в лучшей форме. Так, после очередного упражнения форвард тульского «Арсенала» около минуты не мог восстановить дыхание.

Фёдор Смолов, который двумя днями ранее получил мышечный ушиб, занимался отдельно от своих партнёров. Нападающий появился на поле в кроссовках и ограничился лёгкой кардиотренировкой. В неё вошли занятия на велотренажёре, упражнения с резиновыми амортизаторами и гладкий бег.

Основной состав команды на этот раз преимущественно работал с мячом, а также провёл двустороннюю тренировку. Футболисты разделились на несколько команд и сыграли друг против друга.

«Девиз полностью соответствует российскому менталитету»

После матча на вопросы журналистов ответил Сослан Джанаев. Голкипер рассказал о конкуренции за место в заявке на чемпионат мира, оценил девиз сборной России и поделился ожиданиями от контрольного матча с Турцией.

— На фотосессии состоялась презентация формы национальной команды. Какие впечатления?

— Отличная форма. Мне она больше нравится в красном исполнении, чем в белом.

— Как оцените слоган сборной России на ЧМ-2018?

— Думаю, что он полностью соответствует российскому менталитету и характеризует нашу нацию.

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— Недавно к команде присоединился Владимир Габулов, теперь вратари работают вчетвером. Ощущаете конкуренцию?

— Без неё никак. Я понимал, куда я еду и что меня ждёт. У нас большой выбор голкиперов в стране, поэтому это нормальная ситуация. Приходится выкладываться на 110% и показывать, на что ты способен.

— Вы приехали на сбор с небольшой травмой. Как сейчас чувствуете себя?

— На самом деле ничего серьёзного не было. Почувствовал небольшой спазм в мышце, но главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев решил не рисковать и заменил меня (в матче 30-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром». — RT).

— Сам Станислав Черчесов говорил, что оптимальным для тренировки является наличие четырёх голкиперов. При этом Андрей Лунёв сказал, что после приезда Габулова тренировочный процесс не претерпел изменений. Чему верить?

— Для сегодняшней тренировки нам нужно было именно четыре вратаря. Втроём провести её было бы невозможно. Но хотел бы заметить, что я не тренер. Черчесову виднее.

— Что было особенного в сегодняшней тренировке?



— Она была игровой. Разделили поле на две половины и на укороченном пространстве играли три на три. Таким образом, было четыре мини-команды, каждой из которых был необходим вратарь.

— Наверное, Черчесов мог бы занять место в воротах?

— Да, или Гинтарас Стауче (тренер вратарей сборной России. — RT).

— Вы не так часто вызывались в сборную. Вам комфортно находиться в ней?

— Я не был в национальной команде полтора года. В основном причина кроется в травме. Но сейчас я чувствую себя уютно. Как будто и не покидал коллектив.

— Какие ожидания от матча с Турцией?

— Хороший соперник, техничная команда. Хотелось бы пригласить всех наших болельщиков на заключительный матч перед чемпионатом мира.

«Сёмин иногда путает нас с братом, в сборной такого нет»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал, часто ли товарищи по сборной путают его с братом Алексеем, чем занимается в свободное время. Также он рассказал, надеялся ли полтора года назад получить вызов в сборную России на чемпионат мира.

— Сегодняшняя тренировка была самой интенсивной за время подготовки к чемпионату мира?

— Провели хорошую работу. Больше плотной игры. В первый и второй дни занятия включали в себя больше нагрузок. Было необходимо подышать, потерпеть. Одним словом, всё идёт своим чередом.

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— На какой позиции Черчесов планирует использовать вас в сборной?

— Это надо спросить у тренера. Я атакующий игрок — где скажут, там и буду располагаться. Пока ничего конкретного.

— Полтора года назад вы играли в Эстонии. Ожидали, что получите вызов в сборную на чемпионат мира?

— Я делаю свою работу. Занимаюсь тем, что люблю. Это даёт свои плоды.

— Лунёв сказал, что в свободное время играет с Дзюбой в приставку. Как вы проводите досуг?

— Читаю, общаюсь с друзьями. Мне нравится книга «Портрет Дориана Грея». Очень интересная, мне её посоветовала мама. Могу и в приставку поиграть, но уже надоело.

— Вы приехали в сборную после победы в чемпионате России. Какие ощущения?

— Никто над этим не шутит, не подкалывает. Такой же режим, настроение не изменилось. Это всё уже история. Сейчас передо мной стоят новые цели и задачи.

— Вас часто путают с братом?

— В сборной такого не бывает. Это в «Локомотиве» случается. Юрий Павлович путает иногда.