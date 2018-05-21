Ангина Дзюбы, хорошая форма Игнашевича и ожидание допинг-офицеров: как сборная России по футболу начала сбор в Нойштифте

Артём Дзюба и Алан Дзагоев не участвовали в первой тренировке сборной России по футболу в австрийском Нойштифте. Врач национальной команды Эдуард Безуглов рассказал, что нападающий «Зенита» до сих пор болен — у него ангина, а полузащитник ЦСКА залечивает небольшое повреждение голени. Также доктор сообщил, что в ближайшее время ожидается визит допинг-офицера ФИФА. О первом дне работы команды в Австрии — в материале RT.

«У Дзюбы ангина, у Дзагоева воспаление мышц»

Место, которое сборная России выбрала для недельного сбора в преддверии домашнего чемпионата мира, наверняка действует на футболистов умиротворяюще. Тренировочный центр располагается в небольшом городке Нойштифт, затерянном в живописных Альпах. Российских футболистов здесь мало кто знает, зато до сих пор любят и помнят их наставника Станислава Черчесова, который трижды становился чемпионом Австрии.

Неудивительно, что главный тренер сборной вывез своих футболистов в столь любимые им места. Да и некая удалённость Нойштифта от крупных городов способствует продуктивной работе, к тому же игроков в Австрии не сопровождает тот ажиотаж, который ждал бы их на родине. При этом футболистам место уже знакомо: ведь именно здесь дружина год назад готовилась к прошлогоднему Кубку конфедераций.

Однако первая тренировка сборной в Австрии началась для российских болельщиков с неприятных новостей. Алан Дзагоев и Артём Дзюба в очередной раз не смогли присоединиться к партнёрам на поле. И если полузащитник ЦСКА работал по индивидуальной программе в тренажёрном зале, то форвард «Зенита» в этот день обошёлся без физических нагрузок. Нападающий продолжает бороться с неприятной простудой, которую он подцепил перед началом сбора.

После окончания тренировки журналисты получили всю информацию о состоянии здоровья Дзагоева и Дзюбы непосредственно из первых рук — от врача сборной Эдуарда Безуглова.

«У Артёма — фолликулярная ангина. Он с ней приехал, и с первого же дня идёт терапия. Дзюба чувствует себя хорошо, но есть небольшая температура. И если для обычного человека она не критична, то на сборе переносить нагрузки он не сможет. Тренировочного эффекта не будет. Плюс некоторые проблемы таким образом можно усугубить. Сегодня будет контрольное исследование: посмотрим кровь, другие показатели. Каждый день ждём улучшений. У Дзагоева небольшое воспаление мышц голени. Вчера и сегодня тренировался индивидуально. Планируем, что завтра Алан вернётся в общую группу», — приводит слова врача «Чемпионат».

А вот самый опытный футболист сборной, Сергей Игнашевич, по словам Безуглова, чувствует себя прекрасно.

«Сергей в отличной форме. Никаких поблажек ему не делается, он занимается наравне со всеми. О его влиянии на микроклимат команды, наверное, нужно спрашивать не меня. Но я вижу только позитивные моменты от приезда Игнашевича в сборную», — добавил доктор.

Также Безуглов признался, что в ближайшее время ожидает приезда в расположение сборной допинг-офицера из ФИФА. Сотрудники РУСАДА, по его словам, российских футболистов уже навестили.

«Проверили восемь человек. Троих, правда, не было в России. Ничего страшного, они пройдут контроль позже. Нам скрывать нечего, мы ничего не боимся и спокойно относимся ко всем проверкам», — подчеркнул Безуглов.

Форвард @TeamRussia Артем Дзюба пропустит сегодняшнюю утреннюю тренировку: он продолжает испытывать недомогание.

В настоящее время проводятся динамические наблюдения. pic.twitter.com/qGmmKtfqqR — Сборная России (@TeamRussia) 21 мая 2018 г.

«Хороший отель и комфортные условия»

Между тем утренняя тренировка, открытая для представителей СМИ и болельщиков, как обычно, стала для футболистов по сути разминочной. Игроки российской сборной немного поиграли в квадрат под тёплым австрийским солнцем, а затем отправились в тренажёрный зал, где уже занимался Дзагоев.

Из футболистов с прессой на этот раз пообщался новичок национальной команды Александр Ташаев. Он сообщил, что в Нойштифте ему уже бывать приходилось.

«Вчера утром у нас была тренировка, а уже вечером мы прилетели в Австрию. У нас хороший отель, созданы комфортные условия. В Нойштифте всегда очень красиво, но от тренировок ничто не отвлекает. Хорошая погода и воздух. Правильно, что готовимся к чемпионату мира тут. Я тренировался здесь в прошлом году с «Динамо», а сборная готовилась в Нойштифте к Кубку конфедераций», — рассказал полузащитник «Динамо» журналистам.

Тренировка на поле завершена, перемещаемся в зал! pic.twitter.com/atuyF9xTu1 — Сборная России (@TeamRussia) 21 мая 2018 г.

Ташаев также объяснил, над чем именно работают футболисты сборной на первых тренировках, и признался, что пока не знает, в какой роли его собирается использовать Черчесов.

«Сейчас у нас больше втягивающие тренировки — тактические начнутся потом. Что касается адаптации в национальной команде, то я знаю многих ребят, поэтому всё прошло гладко. Общаюсь со всеми, но больше всего с Константином Раушем и Романом Зобниным: ведь мы играли вместе. Личной беседы с Черчесовым пока не было. У меня нет понимания, на какой позиции буду играть. Что касается финальной заявки, то главный тренер выберет сильнейших, а моё дело — тренироваться», — добавил Ташаев.

В ближайшие дни сборная продолжит работать в живописном Нойштифте и лишь 29 мая переберётся в Инбсрук, где на следующий день состоится товарищеский матч с Австрией. После этого национальная команда вернётся на родину.