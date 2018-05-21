Врач сборной России по футболу рассказал о состоянии Дзюбы

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии нападающего Артёма Дзюбы, пропустившего ряд тренировок национальной команды.

«У него фолликулярная ангина, он с ней сюда приехал. Терапия началась с первого дня. Пока есть температура, речь о тренировочном процессе вести не приходится», — приводит слова Безуглова «Чемпионат».

Он отметил, что субъективно Дзюба себя чувствует хорошо и для обычного человека данное состояние не является критическим, но нагрузки на сборе в таком состоянии полноценно перенести сложно.

«Только поэтому пока придерживаем его. Но каждый день ждём улучшения», — добавил врач.

Ранее сообщалось, что Дзюба пропустит первую тренировку сборной России по футболу на сборе в Австрии.