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Дзюба пропустит первую тренировку сборной России по футболу на сборе в Австрии

21 мая 2018, 12:30

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба пропустит первую тренировку национальной команды на подготовительном сборе в Австрии.

«Артём Дзюба пропустит сегодняшнюю утреннюю тренировку: он продолжает испытывать недомогание», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.

Сбор пройдёт с 21 по 31 мая в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, когда объявит окончательный состав сборной России на ЧМ-2018.

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