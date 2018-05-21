Дзюба пропустит первую тренировку сборной России по футболу на сборе в Австрии

Нападающий сборной России по футболу Артём Дзюба пропустит первую тренировку национальной команды на подготовительном сборе в Австрии.
«Артём Дзюба пропустит сегодняшнюю утреннюю тренировку: он продолжает испытывать недомогание», — говорится в сообщении пресс-службы сборной.
Форвард @TeamRussia Артем Дзюба пропустит сегодняшнюю утреннюю тренировку: он продолжает испытывать недомогание.— Сборная России (@TeamRussia) 21 мая 2018 г.
В настоящее время проводятся динамические наблюдения. pic.twitter.com/qGmmKtfqqR
Сбор пройдёт с 21 по 31 мая в австрийской коммуне Нойштифт-им-Штубайталь.
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