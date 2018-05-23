Травма Смолова, ледяная ванна Кудряшова и игра в хоккей: сборная России готовится к ЧМ-2018

Фёдор Смолов получил травму и провёл тренировку с ледяным компрессом на ноге. У форварда диагностирован мышечный ушиб, а сроки восстановления составят 2—3 дня. Нападающий Артём Дзюба и полузащитник Алан Дзагоев занимались по индивидуальной программе, а защитник Фёдор Кудряшов по окончании упражнений принял ледяную ванну. Голкипер Андрей Лунёв рассказал, чем футболисты занимаются в свободное время и поделился мнением о возможном назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера «Зенита». Как сборная России по футболу готовится к чемпионату мира — в материале RT.

Третий день сборов в Австрии подопечные Станислава Черчесова снова проводили не в полном составе. Вернувшиеся в обойму Артём Дзюба и Алан Дзагоев тренировались по индивидуальной программе, а ещё одной потерей стал Фёдор Смолов. Накануне форвард получил повреждение и был вынужден раньше остальных покинуть газон тренировочной арены в Нойштифте.

В среду Смолов всё же появился на поле, но заметно прихрамывал, а занятие провёл с приложенным к колену льдом. К счастью, обследование не выявило у нападающего «Краснодара» серьёзного повреждения. У него диагностирован мышечный ушиб. Сам Фёдор заявил, что рассчитывает вернуться к полноценным занятиям в течение двух-трёх дней.

Однако в национальной команде были немного более осторожны в прогнозах.

«Точный срок возвращения Фёдора к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдёт уже через несколько дней», — говорится в сообщении.

Ледяные ванны после нагрузок очень полезны для восстановления! pic.twitter.com/MIICzMk02S — Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2018 г.

Остальные футболисты сборной работали в плановом режиме, а завершили третий день австрийских сборов в тренажёрном зале. При этом защитник Фёдор Кудряшов принял ледяную ванну. Такая методика способствует ускоренному восстановлению организма спортсменов.

«В свободное время играем в приставку»

После тренировки пообщаться с журналистами вышел голкипер Андрей Лунёв. Футболист рассказал, чем занимается в свободное от тренировок время, прокомментировал слухи о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера «Зенита», а также объяснил причины своего хорошего настроения.

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— Какие впечатления от тренировок в национальной команде?

— Всё проходит отлично. Занимаемся, работаем.

— Среди вратарей сборной есть градация?

— Стоит спросить об этом тренерский штаб. Думаю, у каждого есть шанс проявить себя.

— Владимир Габулов пополнил состав сборной. Стало легче?

— Он только приехал. Приходится оставаться и работать дополнительно, чтобы компенсировать пропущенные тренировки. В остальном всё без изменений.

— Как поздравили его с победой на чемпионате Бельгии?

— Сказали: «Поздравляем». Как ещё?

— Как проводите свободное от тренировок время?

— В приставку играем. В NHL, FIFA. Лично я ещё предпочитаю Call of Duty.

— Кто главный соперник?

— Дзюба.

— Он ведь всех обыгрывает?

— Да нет, он же петрушечный. Побеждает за счёт везения, не более того.

— В хоккей за какие команды играете?

— Он за «Вашингтон Кэпиталз», я за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Да, я проиграл ему, но по броскам у меня было трёхкратное преимущество. Ему невероятно везёт.

— А в футбол кто за кого?

— Промолчу.

— Знаете, что РФПЛ подписала эксклюзивный контракт и теперь лига будет представлена исключительно в ProEvolutionSoccer?

— В FIFA не будет российских команд?

— Да.

— Что ж, я за них никогда не играл.

— Почему у вас такое хорошее настроение?

— А зачем грустить? Мы приехали на сборы. Тренировка завершилась, всё хорошо. Нагрузки или восстановление — неважно. Всё приятно.

— Из-за чемпионата мира летом отдохнуть практически не удастся. Семья не выражает недовольство?

— Я уже пропустил один месяц в сезоне. Но сейчас всё идеально. Жена, конечно, хотела вместе съездить куда-нибудь. Но вместо этого она отправилась в Уфу.

— Следите за новостями из «Зенита»?

— Да, посмотрел. Чушь какая-то. То Сарри подписывает контракт, то нет. Потом выясняется, что ему делают визу. Не понимаю, откуда берутся эти слухи.

— Следовательно, главным тренером «Зенита» станет Сергей Семак?

— Откуда мне знать?

— А кого бы хотели?

— К сожалению, не могу ответить на этот вопрос.

— Эти новости не сильно отвлекают от рабочего процесса?

— Нет. Когда вернёмся в «Зенит», просто продолжим тренироваться.

— Без тренера?

— Да, индивидуально.

«Необходимо пробиться в окончательный состав»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал травму Смолова, а также рассказал, какие задачи ставит перед собой в национальной команде России.

— Как прокомментируете травму Смолова?

— В футболе всегда есть риск получить повреждение. Все ребята работают на максимуме, не жалея себя.

— Какие цели ставите перед собой на сборе в Австрии?

— Понятно, что пока не назван окончательный состав сборной России на чемпионат мира. Задача-минимум — попасть в число 23 членов команды.

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— Как проходят сборы в Нойштифте?

— Всё организовано качественно. Атмосфера хорошая. Для нас созданы все условия, чтобы готовиться к чемпионату мира.

— Как отреагировали на вызов в сборную?

— Лукавить не буду, ждал этого. Когда попал в список 28, обрадовался. Теперь надо пробиться в окончательный состав.

— Как оцените свой прошедший сезон?

— Лично для меня он получился скомканным. Первую половину провёл не совсем удачно. Вторую — гораздо лучше, хотя пропустил сборы из-за травмы. Так что оценка — «удовлетворительно». Что касается клуба, то нашей задачей было попасть в тройку. Но довольствуемся тем, что удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы.

— Назначение Мурада Мусаева на должность главного тренера пошло на пользу «Краснодару»?

— Результаты говорят сами за себя. Мы уступили только ЦСКА на выезде, а также сыграли вничью с Казанью. В остальных встречах победили.