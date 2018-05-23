Травма Смолова, ледяная ванна Кудряшова и игра в хоккей: сборная России готовится к ЧМ-2018
- Игроки сборной России Александр Головин, Юрий Газинский, Александр Самедов и Игорь Смольников во время тренировки
- РИА Новости
- © Александр Вильф
Третий день сборов в Австрии подопечные Станислава Черчесова снова проводили не в полном составе. Вернувшиеся в обойму Артём Дзюба и Алан Дзагоев тренировались по индивидуальной программе, а ещё одной потерей стал Фёдор Смолов. Накануне форвард получил повреждение и был вынужден раньше остальных покинуть газон тренировочной арены в Нойштифте.
В среду Смолов всё же появился на поле, но заметно прихрамывал, а занятие провёл с приложенным к колену льдом. К счастью, обследование не выявило у нападающего «Краснодара» серьёзного повреждения. У него диагностирован мышечный ушиб. Сам Фёдор заявил, что рассчитывает вернуться к полноценным занятиям в течение двух-трёх дней.
22 мая 2018 г.
Однако в национальной команде были немного более осторожны в прогнозах.
«Точный срок возвращения Фёдора к тренировкам в общей группе назвать сейчас невозможно, но данные клинического осмотра и проводимое лечение позволяют надеяться, что это произойдёт уже через несколько дней», — говорится в сообщении.
Ледяные ванны после нагрузок очень полезны для восстановления! pic.twitter.com/MIICzMk02S— Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2018 г.
Остальные футболисты сборной работали в плановом режиме, а завершили третий день австрийских сборов в тренажёрном зале. При этом защитник Фёдор Кудряшов принял ледяную ванну. Такая методика способствует ускоренному восстановлению организма спортсменов.
«В свободное время играем в приставку»
После тренировки пообщаться с журналистами вышел голкипер Андрей Лунёв. Футболист рассказал, чем занимается в свободное от тренировок время, прокомментировал слухи о назначении Маурицио Сарри на пост главного тренера «Зенита», а также объяснил причины своего хорошего настроения.
— Какие впечатления от тренировок в национальной команде?
— Всё проходит отлично. Занимаемся, работаем.
— Среди вратарей сборной есть градация?
— Стоит спросить об этом тренерский штаб. Думаю, у каждого есть шанс проявить себя.
— Владимир Габулов пополнил состав сборной. Стало легче?
— Он только приехал. Приходится оставаться и работать дополнительно, чтобы компенсировать пропущенные тренировки. В остальном всё без изменений.
— Как поздравили его с победой на чемпионате Бельгии?
— Сказали: «Поздравляем». Как ещё?
— Как проводите свободное от тренировок время?
— В приставку играем. В NHL, FIFA. Лично я ещё предпочитаю Call of Duty.
— Кто главный соперник?
— Дзюба.
— Он ведь всех обыгрывает?
— Да нет, он же петрушечный. Побеждает за счёт везения, не более того.
— В хоккей за какие команды играете?
— Он за «Вашингтон Кэпиталз», я за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Да, я проиграл ему, но по броскам у меня было трёхкратное преимущество. Ему невероятно везёт.
— А в футбол кто за кого?
— Промолчу.
— Знаете, что РФПЛ подписала эксклюзивный контракт и теперь лига будет представлена исключительно в ProEvolutionSoccer?
— В FIFA не будет российских команд?
Артем Дзюба #смячом#безбутс#вноскахpic.twitter.com/BOhMvZLPZq— Сборная России (@TeamRussia) 23 мая 2018 г.
— Да.
— Что ж, я за них никогда не играл.
— Почему у вас такое хорошее настроение?
— А зачем грустить? Мы приехали на сборы. Тренировка завершилась, всё хорошо. Нагрузки или восстановление — неважно. Всё приятно.
— Из-за чемпионата мира летом отдохнуть практически не удастся. Семья не выражает недовольство?
— Я уже пропустил один месяц в сезоне. Но сейчас всё идеально. Жена, конечно, хотела вместе съездить куда-нибудь. Но вместо этого она отправилась в Уфу.
— Следите за новостями из «Зенита»?
— Да, посмотрел. Чушь какая-то. То Сарри подписывает контракт, то нет. Потом выясняется, что ему делают визу. Не понимаю, откуда берутся эти слухи.
— Следовательно, главным тренером «Зенита» станет Сергей Семак?
— Откуда мне знать?
— А кого бы хотели?
— К сожалению, не могу ответить на этот вопрос.
— Эти новости не сильно отвлекают от рабочего процесса?
— Нет. Когда вернёмся в «Зенит», просто продолжим тренироваться.
— Без тренера?
— Да, индивидуально.
«Необходимо пробиться в окончательный состав»
Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал травму Смолова, а также рассказал, какие задачи ставит перед собой в национальной команде России.
— Как прокомментируете травму Смолова?
— В футболе всегда есть риск получить повреждение. Все ребята работают на максимуме, не жалея себя.
— Какие цели ставите перед собой на сборе в Австрии?
— Понятно, что пока не назван окончательный состав сборной России на чемпионат мира. Задача-минимум — попасть в число 23 членов команды.
— Как проходят сборы в Нойштифте?
— Всё организовано качественно. Атмосфера хорошая. Для нас созданы все условия, чтобы готовиться к чемпионату мира.
— Как отреагировали на вызов в сборную?
— Лукавить не буду, ждал этого. Когда попал в список 28, обрадовался. Теперь надо пробиться в окончательный состав.
— Как оцените свой прошедший сезон?
— Лично для меня он получился скомканным. Первую половину провёл не совсем удачно. Вторую — гораздо лучше, хотя пропустил сборы из-за травмы. Так что оценка — «удовлетворительно». Что касается клуба, то нашей задачей было попасть в тройку. Но довольствуемся тем, что удалось пробиться в групповой этап Лиги Европы.
— Назначение Мурада Мусаева на должность главного тренера пошло на пользу «Краснодару»?
— Результаты говорят сами за себя. Мы уступили только ЦСКА на выезде, а также сыграли вничью с Казанью. В остальных встречах победили.
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