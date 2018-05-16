Клюшки от Путина, супергерой Роналду и рыцарский орден Возняцки: необычные события недели в спорте

Президент России Владимир Путин после гала-матча Ночной хоккейной лиги подарил двум юным болельщикам клюшки, сделанные из кремлёвской новогодней ели. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду объявил о запуске собственного мультипликационного проекта про супергероев, а теннисистка Каролин Возняцки стала обладательницей рыцарского ордена. Об этих и других околоспортивных событиях прошедшей недели — в материале RT.

Хоккейные клюшки от Путина

Президент РФ Владимир Путин активно принимает участие во всероссийских спортивных мероприятиях. Глава государства сыграл в гала-матче Ночной хоккейной лиги, где забросил пять шайб в составе команды «Легенды хоккея». По окончании встречи он сделал подарок двум юным болельщикам, вручив им клюшки со своим автографом.

«Клюшки, которые Путин подарил болельщикам, были сделаны из утилизированной новогодней кремлёвской ёлки», — уточнили в пресс-службе президента.

Автор: Путин

Название футбольного клуба в честь Трампа

А вот израильский футбольный клуб «Бейтар» принял решение добавить к названию команды фамилию действующего президента США Дональда Трампа. Таким образом руководство поблагодарило американского главу за признание Иерусалима столицей Израиля.

«В течение 70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент Дональд Трамп не признал город вечной столицей Израиля. Президент Трамп проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу и его столице», — говорится в заявлении в клуба, который стал именоваться «Бейтар Трамп Иерусалим».

70 שנה המתינה ירושלים להכרה בינלאומית, עד שהנשיא דונלד טראמפ החליט לעשות מעשה והכיר בה כבירת הנצח של עם ישראל.

בית"ר ירושלים, מהמותגים הירושלמים הבולטים ביותר, החליט לגמול לנשיא על אהבתו, ומעתה תיקרא קבוצת המנורה "בית"ר 'טראמפ' ירושלים".

לפרטים המלאים: https://t.co/F03lrPfsmOpic.twitter.com/pngl3dPUwi — Beitar Jerusalem FC (@fcbeitar) 13 мая 2018 г.

Супергерой Роналду

Тем временем нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду решил бросить вызов таким мастодонтам индустрии развлечений, как Marvel и DC, и снять собственный мультфильм про супергероев. В сотрудничестве с компанией Graphic India пятикратный обладатель «Золотого мяча» запустит проект Striker Force 7, где будет одним из главных персонажей.

«Я всегда был фанатом супергероев и очень рад поучаствовать в создании новой анимационной серии. Я считаю, что точно так же, как футбол объединяет культуры и людей по всему миру, это делают анимационные персонажи и герои», — заявил Роналду.

«Красный дьявол» Дэдпул

К слову, о «Мстителях». В новом проморолике к премьере второго фильма про Дэдпула герой открыто заявляет о желании обойти в прокате «Войну бесконечности». Ради достижения этой цели он начал рекламную кампанию с участием футбольной команды «Манчестер Юнайтед». В видео изображение персонажа появилось на стадионе «Олд Траффорд», а игрокам команды раздали форму и даже туалетную бумагу с символикой Дэдпула.

Дорогой и сильный бренд

Неудивительно, что для своей агрессивной рекламной кампании создатели Дэдпула выбрали именно «Манчестер Юнайтед». Согласно рейтингу Brand Finance, «красные дьяволы» заняли первое место в топ-50 самых сильных и дорогих брендов в мировом футболе ($1 млрд 895 млн). Поражает другое — в этом списке оказался санкт-петербургский «Зенит», который уже третий год не может пробиться в Лигу чемпионов по итогам сезона в чемпионате России.

Сине-бело-голубые расположились на 42-й позиции в рейтинге самых сильных и на 49-й — самых дорогих брендов мира. Он оценивается в $125 млн.

Футболисты в роли комментаторов

Перед началом подготовки к чемпионату мира 2018 года футболисты «Зенита», вызванные в сборную России, вместе с другими партнёрами по национальной команде примут участие в уникальной акции. Игроки смогут почувствовать себя в шкуре комментаторов и провести репортаж о матче, участниками которого станут известные спортивные журналисты и блогеры.

На поле базы в Новогорске 18 мая выйдут Нобель Арустамян и Константин Генич, а также телеведущий и посол мундиаля Евгений Савин, киберспортсмен и видеоблогер Сергей kefir Никифоров и основатель «Картавого футбола» Никита Ковальчук.

Микрофоном по фанату

В Мексике телеведущая Мария Фернанда Мора побила болельщика прямо во время прямого эфира.

Болельщики клуба «Гвадалахара» праздновали победу команды в Лиге чемпионов КОНКАКАФ, и некоторые из них окружили журналистку, пока она делала репортаж у стадиона. Стоявший позади девушки мужчина начал к ней прикасаться. Журналистка позволила оператору доснять сюжет, после чего развернулась и несколько раз ударила фаната микрофоном.

«То, что произошло со мной в четверг, случается с тысячами женщин в общественных местах каждый день. Разница в том, что со мной это произошло во время прямого включения, и я решила защитить себя», — заявила Мора после инцидента.

Срыв пресс-конференции

На Украине представители СМИ стали свидетелями того, как футболисты «Шахтёра» сорвали пресс-конференцию главного тренера команды Паулу Фонсеки после победы над ровненским «Вересом». Донецкий коллектив за тур до окончания чемпионата страны обеспечил себе чемпионский титул, с чем и решили поздравить наставника его подопечные. Они ворвались на мероприятие и с криками «чемпионы!» принялись обливать его шампанским.

Сёмин с фанатом

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над санкт-петербургским «Зенитом», которая гарантировала железнодорожникам чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), навестил в больнице пострадавшего в результате использования пиротехники фаната.

«На футбольном поле мы должны давать бой сопернику, но это не должно переходить на трибуны. Вы должны наслаждаться игрой. В матче с «Зенитом» наши болельщики воспользовались пиротехникой, и юный Кирилл, пришедший посмотреть на первое для него чемпионство любимой команды, получил страшные травмы. Таких ситуаций просто не должно быть», — написал Сёмин в Instagram.

Публикация от Юрий Семин (@seminup) 11 Май 2018 в 1:23 PDT

Тульские чемпионские пряники

В концовке сезона «Локомотив» гостил в Туле, где играл с местным «Арсеналом». Футболисты и болельщики красно-зелёных получили в подарок знаменитые пряники. И не обычные, а с чемпионской символикой. По всей видимости, план хозяев с вхождением в доверие сработал на все 100%. Подопечные Юрия Сёмина уехали домой не только с гостинцами, но и с двумя безответными пропущенными мячами.

Фирменные пряники и другие приятные сюрпризы ждут болельщиков @fclokomotiv в день матча с @pfc_arsenal. Добро пожаловать в Тулу, болельщики чемпионов России! pic.twitter.com/xVCOI8FmqM — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 11 мая 2018 г.

Победа в маске

Для футболистов греческого ПАОК победа в финале Кубка страны над АЕК имела особое значение. Владелец клуба, российский бизнесмен Иван Саввиди, был отстранён на три года от посещения игр из-за инцидента, произошедшего в матче между командами 11 марта. Выиграв трофей, игроки ПАОК надели маски с изображением руководителя, чтобы таким образом поддержать его.

🏆~ KINGS OF GREECE ~🏆

GREEK CUP 2017/2018

Today #PAOK proved that they are the best team in Greece. #DareToDream#GreekCupFinalpic.twitter.com/Gb90XTJl3w — PAOK FC in English (@PAOKinEnglish) 12 мая 2018 г.

Фаеры на поле

Для немецкого «Гамбурга» прошедшая неделя стала одной из самых печальных в истории клуба. Команда впервые покинула Бундеслигу с момента её основания в 1963 году. Реакция болельщиков была мгновенной. Во время матча 34-го тура с «Боруссией», когда по результатам параллельного матча между «Вольфсбургом» и «Кёльном» стало ясно, что «Гамбург» опустится во второй по силе дивизион, фанаты разожгли фаеры и стали забрасывать поле домашней арены «Фолькспаркштадион» пиротехникой. В итоге встреча была остановлена на 10 минут.

«Мы никогда не сгорим»

Болельщики польского клуба «Висла» тоже отметились слишком ярким использованием пиротехники. Во время матча с «Лехом» они хотели блеснуть огненным перформансом, но случайно подожгли свой собственный флаг. Комичности ситуации придаёт тот факт, что на нём было написано: «Мы никогда не сгорим».

Деньги на лечение

В Англии фанат «Миллуолла» принял участие в марафоне, чтобы собрать деньги на лечение страдающей от рака трёхлетней девочки, чья семья болеет за «Вест Хэм». Однако факт принципиального соперничества двух названных команд не остановил в мужчине желание помочь.

«Я ненавижу «Вест Хэм». Но когда мы говорим о детях, болеющих раком, мы затрагиваем нечто большее, чем любой футбольный матч. У рака нет футбольных цветов. Эта девочка заслуживает своего шанса в жизни. И если я могу помочь ей в этом, то я так и сделаю», — сказал болельщик «Миллуолла». Он сумел собрать более £20 тысяч.

Семь вершин

Между тем австралийский альпинист Стив Плейн установил рекорд скорости восхождения на Семь вершин — высочайшие горные пики шести континентов планеты. На покорение всех точек ему понадобилось 117 дней. Предыдущий рекорд принадлежал поляку Янушу Коханьскому — 128 дней.

В программу вошли Эверест (Азия), Аконкагуа (Южная Америка), Денали (Северная Америка), Килиманджаро (Африка), Эльбрус (Европа), массив Винсон (Антарктида) и гора Косцюшко (Австралия/Океания).

Рекорд Уолкотта побит

В ЮАР местный фристайлер Крис Ньоквана вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, побив достижение футболиста «Эвертона» Тео Уолкотта. Спортсмен должен был контролировать мяч, который был сброшен с высоты 37,4 метра, и сделать как минимум пять касаний перед падением снаряда на землю. С чем он успешно справился.

Когда рекорд устанавливал англичанин, ему мяч сбрасывали с 34 метров.

Первые боллгёрлз на ЧМ по футболу

Приём верховых мячей футболистами, как и поднесение их боллбоями, являются неотъемлемыми составляющими любого матча. На чемпионате мира 2018 года впервые в истории турнира подавать снаряды будут не парни, а девушки. Команда «Кадеты» из города Агрыза Республики Татарстан выиграла всероссийский конкурс и получила это право.

Уборка мусора

Олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске Линдси Вонн решила заняться полезными работами. Американка в купальнике очистила пляж от мусора.

«В своё свободное время я очистила пляж. К сожалению, собрала столько мусора, пройдя лишь 100 метров. Нам нужно лучше защищать нашу планету», — написала Вонн в своём Instagram.

Подработка для болгарской биатлонистки

Болгарская биатлонистка Стефани Попова также занимается собирательством. Но в отличие от Вонн она предпочитает стёклам землянику. В интервью она рассказала, что во время межсезонья подрабатывает на сборе ягод в Норвегии.

«Во время тренировки увидела, как люди собирают землянику. Я остановилась и спросила, могу ли получить работу. Мне ответили, что могу попробовать, и сейчас я уже третий год приезжаю сюда работать», — призналась Попова.

Посвящение в рыцари

Теннисистка Каролин Возняцки стала обладательницей второго по значимости в Дании рыцарского ордена Даннеброга. Вторая ракетка мира впервые в карьере выиграла турнир Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии.