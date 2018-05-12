Губерниев о ситуации с Зеппельтом: Хайо — тот ещё хмырь, но он всё же журналист

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что немецкому журналисту Хайо Зеппельту было отказано во въезде в Россию на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Хайо Зеппельту, немецкому журналисту из ARD, наши власти не дали визу. Зеппельт не приедет на футбольный чемпионат мира. Внимание, вопрос: это правильно? Моё мнение: Зеппельт, конечно, тот ещё хмырь, но он всё же журналист», — написал Губерниев на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее сообщалось, что МИД Германии проясняет ситуацию с Зеппельтом, которому якобы было отказано во въезде в Россию на время ЧМ-2018.