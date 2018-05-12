МИД Германии проясняет ситуацию с Зеппельтом, которому якобы отказано во въезде в Россию на время ЧМ-2018

Министерство иностранных дел Германии проясняет ситуацию вокруг журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта, которому российские власти, по информации СМИ, отказали во въезде в страну на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое агентство DPA.

Отмечается, что МИД Германии прилагает усилия для прояснения обстоятельств и в случае необходимости готово направить обращение к российским властям.

Ранее депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что Зеппельту отказано во въезде в Россию на время ЧМ-2018.