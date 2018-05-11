Депутат Госдумы: пусть Зеппельт смотрит ЧМ-2018 по телевизору и не расстраивается

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что немецкому журналисту Хайо Зеппельту было отказано во въезде в Россию на время чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Для чего Зеппельт хочет приехать в Россию? Я помню, как он вёл себя на пресс-конференциях и разных мероприятиях, как хамил российским журналистам. Какой смысл человеку, который лютой ненавистью ненавидит Россию, сюда ехать? Если Россия действительно отказала ему в визе, значит, на это есть основания. Пусть думает в следующий раз», — цитирует депутата РИА Новости.

По словам Свищёва, человеку, который поливает Россию грязью, оперирует неподтверждёнными фактами и ищет только негатив, нечего делать на ЧМ-2018.

«Зачем нам люди, которые едут в Россию только для того, чтобы всё очернить и ещё обогатиться на этом, тем более в такой сложной международной ситуации? Поэтому пусть смотрит чемпионат мира по футболу по телевизору. Пусть не расстраивается. Когда будет снимать про Россию объективные фильмы, мы всегда будем готовы сделать ему супервизу — многократную, годовую», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Зеппельту было отказано во въезде в Россию на время ЧМ-2018.