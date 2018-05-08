Мексиканская журналистка побила пристававшего к ней футбольного болельщика в прямом эфире

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Мексиканская журналистка Мария Фернанда Мора побила футбольного болельщика, который приставал к ней во время прямого эфира.

Фанаты мексиканского клуба «Гвадалахара» праздновали победу команды в Лиге чемпионов КОНКАКАФ. Во время прямого включения у стадиона журналистку Мору окружили болельщики «Гвадалахары». Стоящий сзади девушки мужчина начал к ней прикасаться. Мора позволила оператору доснять сюжет, после чего развернулась и несколько раз ударила фаната микрофоном.

«То, что произошло со мной в четверг, случается с тысячами женщин в общественных местах каждый день. Разница в том, что со мной это произошло во время прямого включения и я решила защитить себя», — цитирует Мору news.com.au.

Ранее бразильский полузащитник клуба «Насьональ Потоси» Тиагу дос Сантос набросился на аргентинского тренера Эдгардо Малвестити во время матча чемпионата Боливии со «Спорт Бойз».

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