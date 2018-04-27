СМИ: НХЛ попросила хоккеиста «Бостона» Маршана не лизать и не обнимать соперников

Национальная хоккейная лига (НХЛ) обратилась к форварду «Бостон Брюинз» Брэду Маршану с просьбой не лизать и не обнимать оппонентов.

Как сообщает Sportsnet, представитель НХЛ позвонил Маршану и попросил его больше не облизывать и не обнимать своих соперников во время матчей.

Причиной данного обращения стал эпизод в первом матче стартового раунда плей-офф с «Торонто Мейпл Лифс». Маршан обнял нападающего соперников Лео Комарова и лизнул его щёку. При этом это было не первое подобное действие со стороны канадца. Ранее он поцеловал финна во время встречи регулярного чемпионата.

How many licks does it take to get to the center of a Maple Leaf? #StanleyCuppic.twitter.com/UFO1UFVO7Y — NHL on NBC (@NHLonNBCSports) 13 апреля 2018 г.

«Я думал, что Комаров хочет обняться. Я просто надеялся подобраться к нему поближе. Он милый», — сказал Маршан.

«Бостон» обыграл «Торонто» в семиматчевой серии и вышел в полуфинал Восточной конференции НХЛ, где сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова не позволили «Вашингтон Кэпиталз» переиграть «Питтсбург Пингвинз» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.