СМИ: НХЛ попросила хоккеиста «Бостона» Маршана не лизать и не обнимать соперников

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) обратилась к форварду «Бостон Брюинз» Брэду Маршану с просьбой не лизать и не обнимать оппонентов.
СМИ: НХЛ попросила хоккеиста «Бостона» Маршана не лизать и не обнимать соперников
  • Хоккеист «Бостон Брюинз» Брэд Маршан
  • globallookpress.com

Как сообщает Sportsnet, представитель НХЛ позвонил Маршану и попросил его больше не облизывать и не обнимать своих соперников во время матчей. 

Причиной данного обращения стал эпизод в первом матче стартового раунда плей-офф с «Торонто Мейпл Лифс». Маршан обнял нападающего соперников Лео Комарова и лизнул его щёку. При этом это было не первое подобное действие со стороны канадца. Ранее он поцеловал финна во время встречи регулярного чемпионата.

«Я думал, что Комаров хочет обняться. Я просто надеялся подобраться к нему поближе. Он милый», — сказал Маршан.

«Бостон» обыграл «Торонто» в семиматчевой серии и вышел в полуфинал Восточной конференции НХЛ, где сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее сообщалось, что голы Александра Овечкина и Евгения Кузнецова не позволили «Вашингтон Кэпиталз» переиграть «Питтсбург Пингвинз» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

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