СМИ: Чемпион мира по грэпплингу погиб в Грузии в результате падения со скалы

Победитель чемпионата мира по грэпплингу 2017 года Григол Ткемаладзе погиб в результате падения со скалы.

Об этом сообщает официальный сайт грузинской телекомпании «Рустави-2».

Отмечается, что 27-летний борец оступился и упал в ущелье с высоты 150 метров. Его тело было найдено спустя сутки в результате поисково-спасательной операции.

Ранее сообщалось, что итальянская регбистка погибла в результате травмы, полученной во время матча.