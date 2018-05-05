СМИ: Чемпион мира по грэпплингу погиб в Грузии в результате падения со скалы

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Победитель чемпионата мира по грэпплингу 2017 года Григол Ткемаладзе погиб в результате падения со скалы.

Об этом сообщает официальный сайт грузинской телекомпании «Рустави-2».

Отмечается, что 27-летний борец оступился и упал в ущелье с высоты 150 метров. Его тело было найдено спустя сутки в результате поисково-спасательной операции.

Ранее сообщалось, что итальянская регбистка погибла в результате травмы, полученной во время матча.

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