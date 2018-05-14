Израильский футбольный клуб сменил название в честь Трампа

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Израильский футбольный клуб «Бейтар» из Иерусалима принял решение добавить к названию команды фамилию действующего президента США Дональда Трампа и стал именоваться «Бейтар Трамп Иерусалим».

Об этом сообщается на странице клуба в Facebook.

Таким образом руководство поблагодарило американского главу за признание Иерусалима столицей Израиля.

«В течение 70 лет Иерусалим ждал международного признания, пока президент Дональд Трамп не признал город вечной столицей Израиля. Президент Трамп проявил мужество и настоящую любовь к израильскому народу и его столице», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что футболисты «Шахтёра» сорвали пресс-конференцию Фонсеки.

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