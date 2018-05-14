Футболисты «Шахтёра» сорвали пресс-конференцию Фонсеки
Футболисты донецкого «Шахтёра» сорвали пресс-конференцию главного тренера команды Паулу Фонсеки после победы над ровненским «Вересом» Украинской премьер-лиги.
Донецкий клуб за один тур до конца чемпионата обеспечил себе чемпионский титул. Игроки ворвались на пресс-конференцию наставника и начали его поздравлять.
Ранее сообщалось, что «Шахтёр» стал чемпионом Украины по футболу 11-й раз в истории.
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