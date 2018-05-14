Футболисты «Шахтёра» сорвали пресс-конференцию Фонсеки

Футболисты донецкого «Шахтёра» сорвали пресс-конференцию главного тренера команды Паулу Фонсеки после победы над ровненским «Вересом» Украинской премьер-лиги.

Донецкий клуб за один тур до конца чемпионата обеспечил себе чемпионский титул. Игроки ворвались на пресс-конференцию наставника и начали его поздравлять.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» стал чемпионом Украины по футболу 11-й раз в истории.