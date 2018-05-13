Донецкий «Шахтёр» стал чемпионом Украины по футболу 11-й раз в истории

Донецкий «Шахтёр» второй раз подряд и 11-й в истории клуба стал чемпионом Украины по футболу.

Благодаря победе над ровненским «Вересом» со счётом 1:0 команда Паулу Фонсеки стала недосягаемой для киевского «Динамо», которое отстаёт от дончан на пять очков за тур до конца первенства.

Выиграв национальный чемпионат, «Шахтёр» напрямую квалифицировался в групповой раунд футбольной Лиги чемпионов, где сыграет шестой раз подряд.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека входит в число претендентов на пост наставника английского «Арсенала».