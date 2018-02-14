«Соперник хорошо сыграл в защите»: как в сборной России объяснили поражение от Словакии на ОИ в Пхёнчхане

Мужская сборная России по хоккею проиграла в своём первом матче на Олимпиаде. Подопечные Олега Знарка уступили словакам со счётом 2:3, хотя выигрывали две шайбы по ходу первого периода. После матча хоккеисты отметили настрой соперника, пообещав улучшить игру в будущих встречах.

Ветреный хоккей

В середине шестого дня Олимпиады разговоры о спорте отошли на второй план. Повсюду воцарилась тёплая погода — в Канныне столбик термометра временами показывал +12 °C, а в горном Пхёнчхане доходил до рекордных +5 °C. Но никто приходу весны не радовался — одновременно с этим небо затянулось облаками, а на восточное побережье Южной Кореи обрушился ураганный ветер.

К тому, что соревнования по сноуборду, фристайлу и горнолыжному спорту постоянно переносятся, болельщики уже привыкли. Едва ли не каждый день в горах творится что-то невообразимое, отчего спортсмены вынуждены выходить на старт на свой страх и риск. Но в среду досталось и лыжникам с биатлонистами, которые тренируются чуть пониже, и приморскому кластеру. Сообщалось, что кто-то даже пострадал от шквала.

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Дошло до того, что женская индивидуальная гонка по биатлону была перенесена на следующий день, а Олимпийский парк закрыли для посещения. Болельщики в соцсетях негодовали — неужели никто не попадёт на арены, которые там располагаются? При пустых трибунах могла пройти даже первая игра мужской сборной России по хоккею против Словакии.

Как оказалось, закрыли только временные постройки и несколько помещений для СМИ, расположенных в шатрах. К моменту начала матча проход в парк был свободным.

На хоккейном стадионе душа российского болельщика могла спокойно отдохнуть — он был дома. Можно было найти не только современный триколор, но и знамя СССР, и стяг с чёрной, жёлтой и белой полосами. Словацкие флаги тоже были, их обладатели старались всегда держать полотна натянутыми — стоило ткань случайно сложить, как герб в центре флага исчезал, а флаг превращался в российский. Гордым болельщикам такого допускать было нельзя.

С утра весь мир восхищался синхронными болельщицами из КНДР, поддерживавшими свою пару на фигурном катании. Российский ответ был не хуже — две дюжины девушек в красных свитерах и с яркими помпонами в руках танцевали при первой же возможности. Их выход состоялся уже в самом начале матча. Для празднования российских голов на арене включали английскую версию песни из фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» — той самой, где в припеве передаётся привет Америке — одному из двух следующих соперников россиян по группе.

Встретить на трибунах можно было кого угодно: и Деда Мороза, и скандирующих «Россия! Россия!» корейцев, и голландцев в оранжевых свитерах, словно перепутавших хоккей на льду с хоккеем на траве. Жаль только, что под завязку стадион не заполнился — за воротами оставалось много свободных мест.

В конце первого периода пошли первые шёпоты — болельщикам казалось, что дальше должно быть, как в матчах женских команд, где возможен счёт 8:0. Но вместо этого россияне пропустили первую шайбу, которая порадовала всех нероссийских фанатов — болеть за аутсайдеров любят везде.

В конце матча словакам эта характеристика уже не подходила. Они вырвали победу, приведя в восторг своих соотечественников. Диктор стадиона, весь матч образцово выговаривавший фамилии российских спортсменов, возвестил о первой сенсации мужского турнира — вторая через несколько минут произошла на другой арене. Словения обыграла США с тем же счётом — 3:2. Причём сценарий того матча вышел идентичным.

«Теперь весь стресс спал»

В микст-зоне хоккеисты строем прошли по направлению к выходу. Был там и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Он обещал прийти и поговорить об игре, но так и не вернулся. Первый комментарий дал Сергей Андронов, который отметил, что поражение сделает сборную сильнее.

«Пропустили в концовке и сразу стали перестраховываться. Столько моментов не использовали... Подумаем. С большинством что-то не получилось, будем разбираться. Уверен, нас этот матч сильнее сплотит, и мы будем играть ещё лучше. Выходных у нас не будет, надо выходить и играть. Две заброшенные шайбы, наверное, позволили задуматься, что дальше будет проще», — сказал нападающий ЦСКА.

Капитан команды Павел Дацюк заявил, что никто не думал расслабляться, но два быстрых гола действительно повлияли на ход игры.

«Мы пропустили несколько контратак, словаки их здорово реализовали. В результате пришлось больше раскрываться, получили шайбу в меньшинстве. Они хорошо отстояли, много бросков на себя ловили. Теперь от стресса избавились, сами знаете, из-за чего он был. Все команды настраиваются. Сегодня соперник хорошо сыграл в защите, вратарь тоже. Нам надо проще играть в защите и реализовывать свои моменты. После двух голов не было мыслей расслабиться. Наоборот, стали ещё чаще атаковать и забыли о защите. Спасибо Васе Кошечкину, что закончили 2:3», — рассказал форвард, для которого это пятая Олимпиада.

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Илья Ковальчук не удивился поражению, так как, по его мнению, на Олимпиаде любая команда может добиться желаемого.

«Надо сделать правильные выводы, почему это произошло и что это было. Но Словения обыграла США, так что всё начинается с начала. На самом деле, мы так и предполагали, что в нашей группе будет много борьбы. Любая (команда. — RT) может выиграть у любой. Безусловно, у нас проблемы с большинством, их надо решать и забивать при численном преимуществе больше. Я бы не сказал, что потеряли концентрацию. Голевых моментов у нас было хоть отбавляй, но у них здорово сыграл вратарь. Если мне не изменяет память, то у соперника было четыре броска только в первом периоде, так что никто не расслаблялся, просто словаки объективно были лучше нас», — заявил нападающий.

Главный тренер сборной России Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции взял ответственность за поражение на себя.

«Сами отдали игру. Тут всё ясно. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Это моя команда, никого не виню персонально. Мы решили, что всё хорошо складывается после двух голов в дебюте. Большинство пока не работает, на тренировках было всё в порядке, но сегодня не пошло. Думаю, здесь все игры будут такие. Команды хорошие, это же Олимпиада. Каждой сборной надо настраиваться как на последний бой. О составе на матч с США рано говорить. Такие ситуации происходят — это спорт. Начало было очень хорошим. Видимо, посчитали, что на этом всё. Команда нервничала. Вроде неплохо сыграли, только большинство не пошло», — резюмировал наставник команды.