За медалями по бразильскому пути: сборная России стартовала с ничьей на чемпионате Европы по мини-футболу в Словении

Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Польшей в первом матче чемпионата Европы, который начался в Словении. Несмотря на это, подопечные Сергея Скоровича, в числе которых четыре натурализованных бразильца, остаются фаворитами турнира. RT рассказывает об особенностях нынешнего Евро, составе российской команды и её шансах на успех.

В Словении стартовал 11-й чемпионат Европы по мини-футболу. Все матчи турнира пройдут в Любляне на «Арене Стожице» — домашнем стадионе баскетбольного клуба «Олимпия». Словения впервые примет соревнования подобного уровня, но не стоит думать, что к этому приложил руку нынешний президент Союза футбольных ассоциаций Европы (УЕФА) Александер Чеферин — родина функционера получила турнир до его избрания на пост в 2016 году.

Но определённое отношение к нынешнему чемпионату Европы глава УЕФА имеет. Одним из первых его шагов в новой должности стало изменение формата турнира, который был введён восемь лет назад. Первенство Европы в последний раз соберёт 12 команд, которые на групповом этапе будут поделены на четыре трио. В следующий раз состав участников расширится до 16 команд, но при этом турнир будет проводиться реже — раз в четыре года вместо двух.

Для сборной России по мини-футболу это не должно иметь никакого значения. Национальная команда всегда входит в когорту неоспоримых фаворитов каждого турнира, она даже могла бы считаться неофициальным действующим чемпионом Европы. Осенью 2016 года россияне дошли до финала чемпионата мира, где с ними соперничала сборная Аргентины, и стали лучшей европейской командой мундиаля. Попутно они обыграли сборную Испании, взяв реванш за все три прошлых поражения в финалах Евро.

Также по теме Закрытый показ: российские мини-футболистки провели матч против Ирана в хиджабах Женская сборная России по мини-футболу провела два товарищеских матча в Тегеране против соперниц из Ирана. На одну из игр российские...

Главный тренер сборной Сергей Скорович уверен, что у его игроков не может быть иной мысли, кроме как о первом месте.

«Мы работаем для того, чтобы побеждать. Все ждут от нас победы, мы и сами её ждём. Мини-футбол в России всегда боролся за самые высокие места. Мы должны побеждать. Титулов чемпионов Европы нам, конечно, не хватает. Задача стоит стать первыми на турнире», — цитирует наставника РИА Новости.

Впрочем, стоит признать, что когда групповой этап состоит из трёх матчей, а не из двух, то для всех команд это небольшое облегчение. При нынешнем формате, который скоро уйдёт в прошлое, цена ошибки крайне высока — можно просто не попасть в плей-офф, если произойдёт одна осечка. Сборная России её уже допустила, сыграв вничью с полулюбительской командой Польши (1:1).

Теперь для выхода в четвертьфинал нужно обыгрывать Казахстан — это действующий бронзовый призёр турнира, причём официальный. Впрочем, ничего не должно быть страшного в том, что это фактически матч 1/8 финала.

Перед подопечными Скоровича стоит задача повторить успех Евро-1999, когда были завоёваны первые и последние золотые медали турнира, так что в любом случае обыгрывать надо каждого соперника.

Российскую и казахстанскую сборные объединяет одно: бразильский костяк в составе. Правила мини-футбола до сих пор очень лояльны к вопросам натурализации, и это позволяет некоторым командам превращаться в филиал главной футбольной державы. У России всё не так страшно, как у Италии, где бразильцев уже восемь человек. Но всё равно комплектование сборной вызывает вопросы.

В расширенный состав команды, опубликованный за две недели до Евро, попали сразу пятеро бразильцев. При желании главного тренера все они могли бы попасть в окончательную заявку, и тогда бразильская диаспора в сборной России стала бы такой же многочисленной, как на Евро-2014. В итоге игрок клуба «Газпром-Югра» Катата всё-таки не смог дебютировать за новую для себя национальную команду, а его землякам Эдеру Лиме, Робиньо, Ромуло и Эскердинье повезло больше. Для последнего это будет первый турнир в составе российской сборной.

Болельщики воспринимают натурализацию нормально, когда она помогает усилить команду и закрыть проблемные позиции, как это происходит с главной футбольной сборной. Однако в случае с мини-футболом становится непонятно, кого должны были заменить бразильцы.

В сборную не попали сразу несколько российских игроков, которые успели хорошо себя проявить в чемпионате страны. Лучший бомбардир Суперлиги Руслан Кудзиев (25 голов в 16 матчах) остался дома, третий номер рейтинга Артём Антошин (18 голов в 18 матчах) — тоже. Их судьбу повторил Андрей Понкратов (14 голов в 18 матчах) — самый молодой игрок среди первых десяти снайперов.

Также по теме Стоячая забастовка: как российские мини-футболисты протестуют против долгов по зарплате Московская «Дина» и подмосковное «Динамо» организовали стоячую акцию протеста в финальных матчах Кубка России по мини-футболу. После...

Ромуло, единственный российский бразилец в Суперлиге, успел отличиться два раза в шести встречах. С остальными натурализованными южноамериканцами сравнить статистику не получится — Эскердинья играет в «Барселоне», «Робиньо» в «Бенфике», а Эдер Лима вернулся на историческую родину. Оценить разницу в классе с неприглашёнными россиянами можно было бы на заключительном сборе, однако у троицы не было этого шанса.

Выбор главного тренера может быть обусловлен молодостью новоявленных бомбардиров Суперлиги и отсутствием опыта игры в международных встречах. Но опыт ведь нужно нарабатывать, и последний чемпионат Европы, проходящий раз в два года, мог бы стать такой возможностью.

Первый матч с Польшей показал, что ставка на бразильцев действительно оказалась неудачной — единственный мяч в составе российской команды забил Иван Чишкала, а ответственность за пропущенный на последней минуте ответный удар лежит на Эскердинье. 3 февраля южноамериканцы в матче с бывшими соотечественниками, ныне представляющими Казахстан, должны будут оправдать выданные авансы.