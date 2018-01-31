Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Польшей на старте ЧЕ-2018
Сборная России сыграла вничью с национальной командой Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу, проходящего в столице Словении — Любляне.
Встреча завершилась со счётом 1:1.
В составе сборной России гол в свой актив записал Иван Чишкала.
Поляки смогли уйти от поражения за девять секунд до финального свистка благодаря голу Михала Кубика.
В следующем туре россияне сыграют с командой Казахстана. Матч состоится 3 февраля.
Ранее стал известен состав сборной России по мини-футболу на ЧЕ-2018.
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