Сборная России по мини-футболу сыграла вничью с Польшей на старте ЧЕ-2018

Сборная России сыграла вничью с национальной командой Польши в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по мини-футболу, проходящего в столице Словении — Любляне.