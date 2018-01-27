Стал известен состав сборной России по мини-футболу на ЧЕ-2018

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Ассоциация мини-футбола России (АМФР) объявила состав национальной команды на чемпионат Европы 2018 года, который пройдёт в столице Словении — Любляне.

В заявку из 14 футболистов, опубликованную на официальном сайте АМФР, вошли:

— голкиперы: Георгий Замтарадзе и Дмитрий Путилов;

— полевые игроки: Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Андрей Афанасьев, Ромуло, Даниил Давыдов, Эдер Лима, Робиньо, Сергей Абрамович, Иван Милованов, Эскердинья, Сергей Абрамов и Артём Ниязов.

Чемпионат Европы пройдёт с 30 января по 10 февраля.

Соперниками сборной России на групповой стадии турнира станут команды Польши и Казахстана.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России по футболу.

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