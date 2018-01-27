Стал известен состав сборной России по мини-футболу на ЧЕ-2018
В заявку из 14 футболистов, опубликованную на официальном сайте АМФР, вошли:
— голкиперы: Георгий Замтарадзе и Дмитрий Путилов;
— полевые игроки: Дмитрий Лысков, Иван Чишкала, Андрей Афанасьев, Ромуло, Даниил Давыдов, Эдер Лима, Робиньо, Сергей Абрамович, Иван Милованов, Эскердинья, Сергей Абрамов и Артём Ниязов.
Чемпионат Европы пройдёт с 30 января по 10 февраля.
Соперниками сборной России на групповой стадии турнира станут команды Польши и Казахстана.
Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России по футболу.