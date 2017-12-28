РФС продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России по футболу

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) подписал новые соглашения с тренерами сборных страны.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Соглашения продлены со старшим тренером российской национальной команды по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым, старшим тренером юношеской сборной страны по футболу Дмитрием Хомухой, наставником женской команды России Еленой Фоминой, а также со старшим тренером женской мини-футбольной сборной Евгением Кузьминым.

Срок действия контрактов специалистов истекает в конце 2018 года.

Ранее в РФС рассказали, на какой стадии сейчас находится расследование процедуры соревновательного допинг-контроля в чемпионате России по футболу 2012—2015 годов.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119