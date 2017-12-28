РФС продлил контракты с четырьмя тренерами сборных России по футболу

Российский футбольный союз (РФС) подписал новые соглашения с тренерами сборных страны.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Соглашения продлены со старшим тренером российской национальной команды по пляжному футболу Михаилом Лихачёвым, старшим тренером юношеской сборной страны по футболу Дмитрием Хомухой, наставником женской команды России Еленой Фоминой, а также со старшим тренером женской мини-футбольной сборной Евгением Кузьминым.

Срок действия контрактов специалистов истекает в конце 2018 года.

Ранее в РФС рассказали, на какой стадии сейчас находится расследование процедуры соревновательного допинг-контроля в чемпионате России по футболу 2012—2015 годов.