Переход Дзюбы в «Арсенал», аренда Максимовича и возвращение Мусы в ЦСКА: что происходит на трансферном рынке РФПЛ

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может до конца сезона перейти в тульский «Арсенал» вместе со своим одноклубником Иваном Новосельцевым. «Спартак» арендовал у «Наполи» сербского защитника Николу Максимовича, а ЦСКА может вернуть Ахмеда Мусу. «Динамо» вслед за Евгением Марковым и Константином Раушем приобрело капитана сборной Литвы. RT рассказывает о последних трансферных новостях из клубов РФПЛ.

Дзюбу ждут в Туле

Судьба Артёма Дзюбы, а также его российских коллег по «Зениту», которые попали в немилость Роберто Манчини, продолжает тревожить отечественных болельщиков. За прошедшую неделю прояснилось будущее только Александра Анюкова. Он продлил контракт с клубом и станет играющим тренером «Зенита-2», который с недавних пор возглавляет другой знаковый для питерцев футболист Константин Зырянов. Если постепенное перемещение 35-летнего защитника на тренерскую должность понятно и логично, то Дзюбе, Олегу Шатову и Ивану Новосельцеву задумываться о смене профессии пока рано. Все трое продолжают работать с фарм-клубом «Зенита», но Дзюба и Новосельцев в ближайшее время могут отправиться в аренду в тульский «Арсенал» до конца сезона. В городе пряников и пистолетов интерес к опальным футболистам подтвердили, причём сделал это лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Если такая аренда вдруг случится, то, конечно, станет усилением для «Арсенала». Но есть вещи, которые я не могу раскрывать. Дзюба — высокооплачиваемый игрок. Понятно, что таких денег, которые он получал в «Зените», у нас нет. Я слышал об этом. Дыма без огня не бывает. Переговоры ведутся, но об их исходе говорить пока рано. Конечно, мы над этим работаем. Сейчас будет второй круг, мы хотим усилиться, и всё для этого делаем. Денег для этого у нас не так много, но они заложены», — приводит слова губернатора «Чемпионат».

Преградой на пути аренды Новосельцева и Дзюбы в «Арсенал», по словам Дюмина, могла стать высокая зарплата футболистов, но, по информации СМИ, оба готовы наполовину урезать свой оклад на время выступления в тульском клубе, чтобы получить игровую практику в преддверии домашнего чемпионата мира. При этом «Зенит» всё равно будет платить своим игрокам 50 процентов зарплаты. Такие условия кажутся вполне выгодными для «Арсенала».

Миодраг Божович получит в своё распоряжение голодных до футбола и мастеровитых исполнителей, которые могут помочь команде побороться за попадание в еврокубки. Черногорский тренер в присущей ему манере уже пошутил, что у Дзюбы не возникнет с ним проблем, если Артём не будет показывать рукой усы, намекая на скандальный «месседж» якобы в адрес главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По другой информации, Дзюба может отправиться не в «Арсенал», а в «Краснодар», особенно если Россию зимой покинет Фёдор Смолов. Впрочем, слухи об отъезде лучшего бомбардира РФПЛ в Европу в последнее время поутихли. Наконец, если в ситуации с Дзюбой и Новосельцевым вскоре может наступить ясность, то судьба Шатова по-прежнему остаётся неопределённой.

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 18, 2018 at 5:50 PST

Сербская замена Джикии

Пока «Зенит» искал, куда пристроить «непрофильные активы», «Спартак» спешно пытался усилить центр обороны. Тяжёлая травма Георгия Джикии в первом контрольном матче нового года стала настоящим ударом для Массимо Карреры и всех поклонников команды. Если до неё красно-белые интересовались центральными защитниками скорее на будущее, то после разрыва «крестов» игрока сборной России усиление этой зоны стало для клуба жизненной необходимостью.

В итоге «Спартаку» достаточно быстро удалось договориться с защитником «Наполи» Николой Максимовичем, который в нынешнем сезоне в составе лидера Серии А на поле практически не выходил. Пока речь идёт лишь об аренде до конца сезона, что выглядит вполне логичным шагом. Если серб быстро адаптируется в России и действительно станет для команды новым Неманьей Видичем, о чём так мечтают болельщики красно-белых, то столичный клуб сможет выкупить права на футболиста.

«Если защитник хороший, ему не важно, по какой схеме играть — с тремя футболистами сзади или четырьмя. Максимович отлично выглядел в «Торино», он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. Посмотрим, как он проявит себя. У него есть десять матчей, чтобы убедить меня и клуб», — цитирует Карреру Spazio Napoli со ссылкой на Radio CRC.

Сам Никола не обошёлся без ряда дежурных комплиментов в адрес своего нового клуба и отметил, что всегда симпатизировал «Спартаку», так как начинал карьеру в дружественной красно-белым «Црвене Звезде».

«Предложение «Спартака» заинтересовало сразу. Правда, оформление перехода заняло немало времени, но в данном случае не всё зависело от меня. Мне было очень приятно подписать контракт. Знаю, что «Спартак» — один из ведущих клубов в России. Кроме того, мне хорошо известно о братских отношениях болельщиков «Спартака» и моего бывшего клуба, «Црвены Звезды». Я следил за «Спартаком» ещё до того, как получил предложение о переходе. И ещё в прошлом сезоне обращал внимание, как много болельщиков приходит на стадион, как они близки к команде, как поддерживают её. Совсем как в «Црвене Звезде» и «Наполи», — приводит слова игрока официальный сайт «Спартака».

Возвращение Мусы

С помощью арендных соглашений рассчитывает решить проблему с нападающим и ЦСКА. Ранее армейцы приобрели за €500 тыс. хорватского полузащитника Кристияна Бистровича, но о покупке забивного форварда ничего не сообщалось. В результате клуб пошёл по проторённой дорожке и решил взять в аренду своего бывшего футболиста Ахмеда Мусу.

В 2015-м ЦСКА точно так же вернул у «Ромы» Сейду Думбия, и многие болельщики оценили этот шаг руководства клуба как гениальный. Аренда Мусы выглядит полезной и нужной всем сторонам. В «Лестере» футболист не играет вообще, а ведь уже летом стартует чемпионат мира и Муса рассчитывает добиться высокого результата вместе с родной сборной Нигерии. ЦСКА же хороший нападающий просто необходим, ведь в последних матчах прошлого года Виктор Гончаренко вынужден был выпускать на острие номинального опорника Понтуса Вернблума.

По информации СМИ, Муса перейдёт в ЦСКА до конца сезона без права выкупа. Агент нигерийца уже подтвердил эту информацию, осталось только дождаться появления соответствующей новости на официальном сайте армейцев.

«Лестер» и ЦСКА действительно договорились о переходе Мусы. Ахмед отправится в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Для завершения трансфера осталось пройти медицинское обследование. Оно состоится 29 января», — рассказал представитель Мусы Тони Харрис.

Гранквист отказался от семи миллионов

Пока в «Краснодаре» гадали, покинет ли Смолов клуб этой зимой или нет, стало известно, что летом команду ждёт не менее серьёзная потеря. Защитник и капитан «быков» Андреас Гранквист, выступающий за «Краснодар» с 2013 года, объявил о подписании контракта с родным шведским «Хельсинборгом». В июне футболист вернётся домой. «Краснодар» очень хотел удержать 32-летнего защитника и якобы даже предлагал ему новый двухлетний контракт с годовым окладом в €3,5 млн, но швед остался непреклонен.

«ФК «Краснодар» уже достаточно давно вёл переговоры с Гранквистом о продлении контракта, но 32-летний футболист твёрдо решил по окончании срока текущего соглашения вернуться в свой родной город и завершить игровую карьеру в команде, где он когда-то делал свои первые шаги в профессиональном футболе», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

Любопытно, что по условиям контракта Гранквиста с «Хельсинборгом» футболист по окончании карьеры в течение трёх лет будет трудиться спортивным директором клуба. Пока же Андреас поблагодарил «Краснодар» за плодотворное сотрудничество.

«Всегда буду помнить о времени, проведённом в Краснодаре, и очень горжусь тем, что являлся частью клуба, который растёт, развивается и вскоре, уверен, станет топовым в России. Я буду продолжать отдавать всего себя на поле за «Краснодар» в течение оставшихся десяти игр сезона, и было бы просто замечательно закончить период своего пребывания в клубе, заняв в чемпионате одно из мест, гарантирующих участие в Лиге чемпионов», — цитирует Гранквиста сайт клуба.

Капитан "быков" Андреас Гранквист закончит краснодарский этап карьеры по окончании сезона.



Подробности пресс-конференции, которую сам Андреас и его будущий клуб организовали в Швеции 👇https://t.co/Cnb0XSMXSM — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 28 января 2018 г.

«Динамо» купило капитана сборной Литвы



Пока ведущие клубы России продолжают терять футболистов, «Динамо» планомерно усиливается. Вслед за Евгением Марковым и Константином Раушем клуб пополнил литовский полузащитник польской «Ягеллонии» Фёдор Черных.

«Приобретение Черных позволяет нам решить сразу несколько задач. Во-первых, мы закрываем позиции, которые всё же считаются у нас проблемными. В первую очередь я говорю о флангах полузащиты, на обоих из которых наш новичок может сыграть. А во-вторых, универсализм Фёдора поможет нам усилить конкуренцию в команде. Мы удовлетворены, что нам удалось подписать Черных, тем более мы были далеко не одни в стремлении сделать это. Работа по укреплению состава «Динамо» продолжается», — рассказал генеральный директор клуба Евгений Муравьёв.

Черных родился в Москве, но в детстве уехал вместе с родителями в Вильнюс. Футболист начинал карьеру в «Гранитасе» из Клайпеды, а затем переехал в Белоруссию, где защищал цвета «Днепра» и «Нафтана». В местном чемпионате литовец сумел проявить себя и уехал на повышение в польский «Гурник». В 2015-м Фёдор перешёл в «Ягеллонию». В нынешнем сезоне первенства Польши полузащитник забил три мяча в 21 матче. В составе сборной Литвы Черных является одним из лидеров, что подтвердила и доверенная ему с недавних пор капитанская повязка. Игрок удостоился этой чести уже в 24 года.