СМИ: Гранквист отказался от €7 млн за два года в «Краснодаре» ради «Хельсингборга»
Об этом сообщает Fotbollskanalen.
Гранквист получит в качестве бонуса за подписание от шведского «Хельсингборга» €500 тыс., а также займёт должность в клубе по окончании карьеры.
Сегодня «Хельсингборг» проведёт пресс-конференцию, на которой будет объявлено о возвращении Гранквиста. 32-летний игрок присоединится к команде летом, когда истечёт его нынешний контракт с «Краснодаром».
Ранее сообщалось, что Гранквист перейдёт из «Краснодара» в «Хельсингборг» летом 2018 года.