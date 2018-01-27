СМИ: Гранквист перейдёт из «Краснодара» в «Хельсингборг» летом 2018 года

Защитник сборной Швеции и «Краснодара» Андреас Гранквист летом 2018 года вернётся в «Хельсингборг», в котором он начинал свою профессиональную карьеру.