СМИ: Гранквист перейдёт из «Краснодара» в «Хельсингборг» летом 2018 года

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Защитник сборной Швеции и «Краснодара» Андреас Гранквист летом 2018 года вернётся в «Хельсингборг», в котором он начинал свою профессиональную карьеру.

Как сообщает Helsingborgs Dagblad, 28 января шведский клуб проведёт пресс-конференцию, на которой объявит о возвращении Гранквиста.

Действующий контракт 32-летнего защитника с российским клубом истекает летом 2018 года.

Гранквист перешёл в «Краснодар» в 2013 году. На счету капитана 171 матч и 11 голов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может арендовать футболиста «Атлетико».

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