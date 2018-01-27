СМИ: Гранквист перейдёт из «Краснодара» в «Хельсингборг» летом 2018 года
Защитник сборной Швеции и «Краснодара» Андреас Гранквист летом 2018 года вернётся в «Хельсингборг», в котором он начинал свою профессиональную карьеру.
Как сообщает Helsingborgs Dagblad, 28 января шведский клуб проведёт пресс-конференцию, на которой объявит о возвращении Гранквиста.
Действующий контракт 32-летнего защитника с российским клубом истекает летом 2018 года.
Гранквист перешёл в «Краснодар» в 2013 году. На счету капитана 171 матч и 11 голов.
Ранее сообщалось, что «Зенит» может арендовать футболиста «Атлетико».
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