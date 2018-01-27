СМИ: «Зенит» может арендовать футболиста «Атлетико»

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Санкт-петербургский «Зенит» намерен приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Николаса Гайтана.

Об этом сообщает Marca.

Сине-бело-голубые готовы арендовать футболиста с опцией выкупа по окончании сезона.

Отмечается, что «Зенит» сделал Гайтану самое выгодное предложение по сравнению с другими клубами.

Соглашение может быть подписано в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Зенита» могут сегодня перейти в «Арсенал».

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