СМИ: «Зенит» может арендовать футболиста «Атлетико»

Санкт-петербургский «Зенит» намерен приобрести полузащитника мадридского «Атлетико» Николаса Гайтана.

Об этом сообщает Marca.

Сине-бело-голубые готовы арендовать футболиста с опцией выкупа по окончании сезона.

Отмечается, что «Зенит» сделал Гайтану самое выгодное предложение по сравнению с другими клубами.

Соглашение может быть подписано в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что два футболиста «Зенита» могут сегодня перейти в «Арсенал».