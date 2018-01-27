Два футболиста «Зенита» могут сегодня перейти в «Арсенал»

Короткая ссылка
Футболисты «Зенита» — нападающий Артём Дзюба и защитник Иван Новосельцев — близки к переходу в тульский «Арсенал».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба игрока будут арендованы без права выкупа.

Отмечается, что Дзюба и Новосельцев, которые были переведены во вторую команду клуба, не полетят с «Зенитом-2» на сборы в Турцию.

Ранее «Зенит» представил видео встречи c бывшим футболистом команды Данни.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru