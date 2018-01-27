Два футболиста «Зенита» могут сегодня перейти в «Арсенал»

Футболисты «Зенита» — нападающий Артём Дзюба и защитник Иван Новосельцев — близки к переходу в тульский «Арсенал».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», оба игрока будут арендованы без права выкупа.

Отмечается, что Дзюба и Новосельцев, которые были переведены во вторую команду клуба, не полетят с «Зенитом-2» на сборы в Турцию.

Ранее «Зенит» представил видео встречи c бывшим футболистом команды Данни.