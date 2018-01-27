«Зенит» представил видео встречи c бывшим футболистом команды Данни

Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» представила видеосюжет, который посвящён встрече с бывшим футболистом и капитаном команды Мигелем Данни.

В настоящий момент португалец выступает за пражскую «Славию».

25 января коллективы проводили между собой товарищеский матч в ОАЭ, после чего Данни признался, что «Зенит» по-прежнему остаётся для него семьёй.

Ранее Дзюба поддержал Шипулина и Волкова, не допущенных до ОИ-2018.