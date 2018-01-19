Дзюба в «Зените-2», первая покупка ЦСКА за три года и «Спартак» в поиске: что происходит на трансферном рынке РФПЛ

Александр Анюков, Артём Дзюба и Олег Шатов провели первую тренировку в «Зените-2» после решения Роберто Манчини не брать их на сбор с основной командой. ЦСКА совершил первую покупку за три года, подписав контракт с 19-летним хорватским полузащитником Кристияном Бистровичем. Нападающий «Тосно» Евгений Марков перешёл в московское «Динамо», а «Спартак» продолжает поиски центрального защитника. RT рассказывает о последних трансферных новостях из клубов РФПЛ.

Дзюба, Шатов и Анюков оказались не нужны «Зениту»

В российском футболе — зимнее межсезонье. Команды уезжают на сборы и тренируются вдали от болельщиков. В такие моменты любители футбола зачастую переключают своё внимание на более соответствующие сезону виды спорта, например хоккей и биатлон. Однако нынешний год начался в РФПЛ совсем не скучно, и главная заслуга в этом принадлежит Роберто Манчини. Главный тренер «Зенита» не взял в основной состав на первый сбор в Дубай сразу четырёх российских игроков: Александра Анюкова, Артёма Дзюбу, Олега Шатова и Ивана Новосельцева.

Все они в первой части сезона получали не слишком много игровой практики, а последний и вовсе довольствовался лишь регулярными появлениями на скамейке запасных. Не сильно удивила и «опала» Анюкова. Защитнику в прошлом году исполнилось 35 лет, и он проигрывает конкуренцию более молодым футболистам. Другое дело, что Александр выступает за «Зенит» с 2005-го. Но за верность клубу тренерский штаб «наградил» его ссылкой в «Зенит-2», причём Манчини, по информации СМИ, даже не удосужился сообщить об этом игрокам лично. Об отправке в фарм-команду их якобы известили в группе команды в WhatsApp.

Если ссылку Анюкова и Новосельцева, как уже говорилось, со спортивной точки зрения можно понять, то подобный шаг по отношению к Шатову и Дзюбе выглядит спорно. Да, оба футболиста играли у Манчини далеко не главные роли, но находятся в самом расцвете сил: Олегу — 27, Артёму — 29. К тому же оба ещё недавно были лидерами команды и сборной. Однако итальянскому наставнику «Зенита» эти игроки, похоже, оказались не нужны.

Теперь Шатову с Дзюбой, чтобы принять участие в чемпионате мира (шансы Анюкова и Новосельцева на это крайне малы), необходимо срочно менять клубную прописку и уходить в аренду. У Дзюбы один стопроцентный вариант появился сразу. В «Уфе» официально заявили, что хотели бы видеть Артёма в команде. Однако вовсе не факт, что в команде из Башкортостана, обладающей не самым большим бюджетом в РФПЛ, найдутся средства, чтобы покрыть один из самых высоких окладов чемпионата. Также на страничке футболиста в социальных сетях подписался казанский «Рубин», но клуб из Татарстана сейчас испытывает финансовые сложности и занимается распродажей легионеров.

Ещё один любопытный момент в этой истории — в «Зените» заявили, что Дзюба не поехал на сбор с основой из-за проблем со здоровьем, но сам Артём в опровержение этой информации выложил в социальные сети несколько видео, в которых он усердно занимается в тренажёрном зале.

Парадоксально, но Дзюбе данная ситуация может пойти только на пользу, ведь ему всегда нужен был некий раздражитель для того, чтобы показывать свой лучший футбол. Возможно, Артём по-хорошему разозлится и проведёт оставшиеся матчи сезона на таком уровне, что попадёт в заявку сборной на домашний чемпионат мира. То же самое касается Шатова, которым по слухам интересуется «Краснодар». На Юге России полузащитник вполне способен заиграть, ведь команда демонстрирует комбинационный атакующий футбол, который так близок Шатову.

«Спартак» подпишет нового Видича?

Пока «Зенит» пытается избавиться от ненужных ему футболистов, действующий чемпион ищет усиление в центр обороны. Это связано как с возможным уходом Сердара Таски, у которого летом кончается контракт с клубом, так и с не самым качественным исполнением обязанностей Сальваторе Боккетти, проводящего всё больше времени в запасе. В «Спартаке» понимают, что в ближайшее время у команды могут возникнуть ещё большие проблемы в этой зоне, а потому усиленно работают на трансферном рынке. До недавнего времени основным кандидатом на переход в московский клуб был бразилец Лукас Вериссимо, но переговоры между «Спартаком» и владеющим правами на футболиста «Сантосом», похоже, зашли в тупик, что признал и президент бразильского клуба.

Видимо отчаявшись приобрести защитника из Южной Америки, красно-белые, по информации прессы, сосредоточились на Николе Максимовиче. Игрок сборной Сербии летом прошлого года перешёл в лидирующий в Серии А «Наполи» за € 20 млн., но на поле практически не выходит. Поэтому в клубе из Неаполя не возражают против ухода Максимовича за адекватную цену — € 14-15 млн. «Спартак» же якобы настаивает на полугодичной аренде за € 2 млн. с тем, чтобы посмотреть, как быстро футболист способен адаптироваться в России.

По другой информации красно-белые интересуются ещё одним защитником из Восточной Европы, выступающим в Италии, — поляком Бартошом Саломоном, защищающим цвета «СПАЛ».

К сожалению, в связи с последними событиями новый центральный защитник стал «Спартаку» ещё более необходим. В первом контрольном матче столичной команды в новом году с китайским «Шанхай СИПГ» тяжёлую травму колена получил Георгий Джикия. Обследование выявило у игрока сборной России разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. По словам врача красно-белых Михаила Вартапетова, защитнику потребуется операция, только после неё станут понятны сроки восстановления.

Смолов на перепутье

Приобретением игроков из сильных европейских чемпионатов российских болельщиков давно не удивишь, а вот в обратном направлении отечественные футболисты отправляются достаточно редко. В отличие от лидеров сборной России середины-конца нулевых ведущие игроки нынешнего поколения не стремятся уехать за рубеж, ведь на родине они получают куда большие деньги.

Однако в последнее время в российском футболе появился новый сильный исполнитель, который готов заново прорубить окно в Европу. Речь, конечно, о Фёдоре Смолове. Во-первых, нападающий не скрывает, что хочет уехать, во-вторых, на него, судя по всему, есть спрос. Это неудивительно, ведь форвард дважды подряд становился лучшим бомбардиром РФПЛ и обратил на себя внимание иностранных скаутов дублем в ворота сборной Испании.

В конце 2017-го ходили разговоры о предметном интересе к Смолову со стороны английского «Вест Хэма». Эту информацию подтвердил даже главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, отметивший, что Фёдор склоняется к тому, чтобы принять предложение. Однако пока всё осталось на уровне разговоров в прессе.

По другой информации, в качестве усиления Смолова рассматривает испанская «Севилья», которую недавно возглавил итальянский специалист Винченцо Монтелла. Якобы, клуб помимо россиянина может приобрести Миши Батшуайи («Челси»), или Энди Кэрролла («Вест Хэм»), или Дэниела Старриджа («Ливерпуль»).

Наконец, сообщается, что Смолова не прочь приобрести дортмундская «Боруссия». Именно в этот клуб Фёдора отправляли в прошлом году. Однако в конечном итоге трансфер не состоялся. Но зимой обстоятельства изменились. Главный бомбардир дортмундцев Пьер-Эмерик Обамейянг был отстранён тренерским штабом от последней игры Бундеслиги с «Вольфсбургом» за пропуск командного мероприятия. Возникла угроза ухода игрока, а об интересе к нему по горячим следам объявил Арсен Венгер. Если Обамейянг действительно переберётся в «Арсенал», то его место на острие атаки «Боруссии» вполне может занять Смолов. Пока же ему остаётся работать с «Краснодаром» и готовиться к грядущему чемпионату мира.

Форвард "горожан" @smolovfedor_90 попал в шорт-лист ста лучших футболистов мира в 2017 году по версии испанского издания @marca. Нападающий "Краснодара" на данный момент оказался единственным россиянином в списке. Опубликована только вторая половина шорт-листа. pic.twitter.com/IHFWv2z0wc — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 25 декабря 2017 г.

Первый трансфер ЦСКА за три года и возвращение Мусы

Кому Смолов точно не помешал бы, так это ЦСКА. Армейцы всю первую часть сезона испытывали проблемы в линии атаки, и, в конце концов, к чужим воротам вынужден был отправиться номинальный опорник Понтус Вернблум. Так как красно-синие в последние годы старается тратить по минимуму, их может выручить аренда Ахмеда Мусы.

Нигерийский форвард перебрался из ЦСКА в «Лестер» летом 2016-го почти за € 20 млн., но так и не сумел пробиться в основу английской команды. А в нынешнем сезоне нападающий не провёл в АПЛ ни одной минуты. Разумеется, Ахмеда такое положение дел не устраивает. Временное возвращение в ЦСКА станет для Мусы отличным решением, тем более ему необходима игровая практика в преддверии ЧМ-2018. Собственно об аренде в ЦСКА проговорился наставник сборной Нигерии Гернот Рор.

«Ахмед Муса возвращается в ЦСКА. Это хорошая новость, ведь ему там очень доверяют, он сможет играть больше», — цитирует Рора Score Nigeria.

Так или иначе, в стане армейцев эту информацию пока не подтвердили. А вот отрицать факт приобретения у хорватского «Славен Белупо» Кристияна Бистровича не получится. По информации авторитетного портала Transfermarkt за 19-летнего полузащитника ЦСКА заплатил € 500 тыс. Пока сложно сказать, заиграет ли футболист в России, ведь даже на родине Кристиян провёл в элите лишь десяток матчей. Скорее речь идёт о работе на будущее.

«Молодой игрок, достаточно креативный. Мы за ним долго смотрели. Быстрый, хорошо работает с мячом, выполняет большой объём работы, умеет правильно принимать решения под давлением. У нас есть плеяда футболистов этого же возраста. Наравне с ними это молодой, перспективный игрок, которого мы надеемся развивать для того, чтобы он вырос и помог нам в дальнейшем», — приводит слова главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко пресс-служба армейцев.

Покупка Бистровича стала первым полноценным трансфером армейцев за три года с тех пор, как в феврале 2015-го за € 450 тыс. был приобретён Карлос Страндберг.

«Динамо» купило Маркова

Не поскупилось на траты в начале года и московское «Динамо». Бело-голубые совершили трансфер, который теоретически на долгое время может стать самым удачным для клуба. За € 2 млн. бело-голубые выкупили права на форварда «Тосно» Евгения Маркова. Вместе с Антоном Заболотным он составил в стане новичка РФПЛ результативный атакующий дуэт.

В итоге по окончании первой части сезона оба сменили клубную прописку: Заболотный отправился в «Зенит», а Марков в «Динамо». Позже выяснилось, что Евгения также приглашали в Санкт-Петербург, тем более он является воспитанником клуба, но футболист на тот момент достиг принципиальной договорённости о подписании контракта с «Динамо» и не стал нарушать её.

Возможно, Марков поступил правильно, ведь в «Зените» и без него хватает нападающих, не говоря уже о Заболотном. Пробиться в стартовый состав из-за спин Александра Кокорина и Себастьяна Дриусси было бы непросто.

В «Динамо» же форвард, забивший в первой части сезона восемь мячей, со временем способен образовать интересную атакующую связку с Кириллом Панченко, который продолжает реабилитацию после тяжёлой травмы колена.

«Я долго думал, всё взвешивал и, считаю, принял правильное решение, подписав соглашение с «Динамо». Это клуб с большой историей, с тренером, который играл на высоком уровне и понимает футбол изнутри, и с большой армией болельщиков. Что немаловажно. На моё решение повлиял третий телефонный звонок от Дмитрия Валерьевича Хохлова. Мы очень хорошо и конкретно тогда поговорили, после чего я принял твёрдое решение, что хочу связать свою судьбу с «Динамо», — приводит слова футболиста официальный сайт московского клуба.

А «Тосно» в первый же сезон пребывания в РФПЛ удалось неплохо заработать на своих футболистах. За Маркова и Заболотного клуб из Ленинградской области выручил € 3,5 млн. Другое дело, что сохранить место в элите подопечным Дмитрия Парфёнова теперь будет очень непросто.