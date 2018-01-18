СМИ: «Боруссия» может приобрести Смолова после продажи Обамеянга

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Дортмундская «Боруссия» заинтересована в переходе нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Как сообщает Kicker, немецкий клуб видит в россиянине замену Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который близок к подписанию контракта с лондонским «Арсеналом».

Альтернативным вариантом для «Боруссии» является форвард «Челси» Миши Батшуайи.

В нынешнем сезоне Смолов забил десять голов и сделал четыре результативные передачи в 13 матчах Российской футбольной премьер-лиги.

Ранее в Испании сообщили об интересе «Севильи» к покупке Смолова.

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