В Испании сообщили об интересе «Севильи» к покупке Смолова

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдор Смолов попал в сферу интересов испанской «Севильи».

Как сообщает Mundo Deportivo, 27-летний форвард рассматривается в качестве варианта усиления атаки команды. Отмечается, что «Севилья» также изучает возможность приобретения форвардов «Челси», «Ливерпуля» и «Вест Хэм Юнайтед» — Миши Батшуайи, Дэниела Старриджа и Энди Кэрролла соответственно. Ранее сообщалось, что три клуба АПЛ интересуются Смоловым.