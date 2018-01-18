В Испании сообщили об интересе «Севильи» к покупке Смолова
Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Фёдор Смолов попал в сферу интересов испанской «Севильи».
Как сообщает Mundo Deportivo, 27-летний форвард рассматривается в качестве варианта усиления атаки команды.
Отмечается, что «Севилья» также изучает возможность приобретения форвардов «Челси», «Ливерпуля» и «Вест Хэм Юнайтед» — Миши Батшуайи, Дэниела Старриджа и Энди Кэрролла соответственно.
Ранее сообщалось, что три клуба АПЛ интересуются Смоловым.
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