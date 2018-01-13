Представитель «Вест Хэма» сообщил, что три клуба АПЛ интересуются Смоловым

Марк Маккей, уполномоченный английский «Вест Хэмом» по возможному трансферу нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова, сообщил, что три клуба Английской премьер-лиги интересуются российским футболистом.

«Сейчас нет никаких переговоров с английскими клубами. Лишь несколько команд премьер-лиги проявили интерес к Фёдору, но официальных предложений нет. Это три клуба английской премьер-лиги, в числе которых есть «Вест Хэм». Два других клуба тоже находятся в нижней части турнирной таблицы», — приводит слова Маккея «Спорт-Экспресс».

Представитель «Вест Хэма» заявил, что на следующей неделе возможно продвижение по осуществлению трансфера российского нападающего.

Ранее агенты Смолова пояснили, что Маккей не является представителем россиянина в Англии.