Агенты Смолова пояснили, что Маккей не является представителем россиянина в Англии

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Российская компания ProSports Management, клиентом которой является нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов, прокомментировали появление интервью Марка Маккея, которого британские СМИ представили как агента россиянина в Англии.

«Марк Маккей уполномочен «Вест Хэмом» и не является представителем Смолова в Англии», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ранее британское издание The Sun опубликовало интервью с Маккеем, в котором он был представлен как агент Смолова в Англии.

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