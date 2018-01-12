Агенты Смолова пояснили, что Маккей не является представителем россиянина в Англии

Российская компания ProSports Management, клиентом которой является нападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов, прокомментировали появление интервью Марка Маккея, которого британские СМИ представили как агента россиянина в Англии.

«Марк Маккей уполномочен «Вест Хэмом» и не является представителем Смолова в Англии», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Марк Маккей уполномочен «Вэст Хэмом» и не является представителем Смолова в Англии — ProSports Management (@ProsportsMgm) 12 января 2018 г. Ранее британское издание The Sun опубликовало интервью с Маккеем, в котором он был представлен как агент Смолова в Англии.